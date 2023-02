Pia Nicoley arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über aktuelle Artikel von ihr und erfahren Persönliches.

SWR-Reporterin Pia Nicoley in der Redaktion im SWR-Studio Koblenz SWR

Pia Nicoley ist Multimedia-Reporterin im SWR Studio Koblenz. Sie hat an der Universität Mainz studiert und einen Abschluss als Diplom-Übersetzerin in Englisch und Italienisch. Sowohl in Italien als auch in England hat sie längere Zeit gelebt.

Seit 30 Jahren beim SWR

Nach dem Studium hat Pia Nicoley zunächst für eine italienische Hausgerätefirma gearbeitet und war in dieser Zeit oft in Italien. Daneben hat sie freiberuflich erste journalistische Erfahrungen bei der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" gesammelt.

Nach einem Volontariat bei einem privaten Radiosender in Ludwigshafen war sie Redakteurin bei Radio FFH. Seit Januar 1995 bereichtert Pia Nicoley den Südwestrundfunk.

Privat aktiv und kulturell interessiert

Pia Nicoley lebt mit ihrer Familie in Koblenz. Sie liebt englische Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts und italienisches Essen.

Die Redakteurin geht gerne ins Theater und in Konzerte, und sie wandert und tourt mit dem Fahrrad sehr gerne durch die Region.