Zigfache Rollerdiebstähle in Ludwigshafen: 18-Jähriger in U-Haft

per Mail teilen

Mehr als 200 Motorroller sind seit Jahresbeginn in Ludwigshafen gestohlen worden. Jetzt hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen - er könnte für immerhin 25 Rollerdiebstähle verantwortlich sein.

Wie Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Freitag mitteilten, steht der Jugendliche im Verdacht, seit Jahresbeginn in Ludwigshafen 25 Roller gestohlen zu haben.

Rollerdiebstähle: 18-Jähriger in U-Haft

Er sitzt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls in Untersuchungshaft, weil die Ermittler und der Richter eine Wiederholungsgefahr bei dem 18-jährigen befürchten. Die Strafverfolgungsbehörden teilten mit, dass die Ermittlungen andauern. Wie die Polizei dem jungen Mann auf die Schliche gekommen ist, will sie wegen laufender Ermittlungen nicht verraten. Der Tatverdächtige ist laut Polizei bereits wegen Diebstahls vorbestraft.

Mehr Rollerdiebstähle seit dem Sommer

Angesichts der zahlreichen Diebstähle hatte die Polizei eine Aufklärungskampagne für Rollerbesitzer gestartet, wie sie ihre Fahrzeuge am besten schützen können. Vor allem in den vergangenen Sommermonaten war die Zahl der Rollerdiebstähle in Ludwigshafen sprunghaft angestiegen. Die Ermittler gingen damals von jungen Tätern aus. "Da wird dann einfach der Roller geklaut, um von A nach B zu kommen", sagt einer der Kommissare damals dem SWR. Die Täter fühlten sich dann "cool" oder sind einfach zu faul, zu Fuß zu gehen.