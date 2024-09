Massenhafter Diebstahl von Motorrollern in Ludwigshafen

In den vergangenen Wochen mehr als 50 Rollerdiebstähle im Stadtgebiet

In der Stadt Ludwigshafen häufen sich Diebstähle von Motorrollern. Allein in den letzten Wochen gab es nach Angaben der Polizei mehr als 50 Rollerdiebstähle im Stadtgebiet. Jetzt will die Polizei unter anderem mit einer Informationskampagne dagegen vorgehen.