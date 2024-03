Das 84. Frühlingsfest auf dem Wasen startet bald. Können noch Tische reserviert werden? Wie viel kostet das Bier? Was gibt es für Familien? Alles im Überblick zu dem Volksfest in Stuttgart.

1,4 Millionen Menschen haben 2023 das Stuttgarter Frühlingsfest besucht. Ob es diesmal ähnlich viele werden, hängt vom Wetter ab - und auch davon, ob neue Fahrgeschäfte oder Aktionen locken. Neu ist in diesem Jahr beispielsweise eine virtuelle Abenteuerbahn. Hier die wichtigsten Infos und Tipps zum diesjährigen Frühlingsfest.

Das Frühlingsfest wird am Samstag, den 20. April, um 11:30 Uhr mit dem Fassanstich offiziell eröffnet. Erfahrungsgemäß haben aber bereits um 11 Uhr die meisten Fahrgeschäfte offen. An allen anderen Tagen öffnet das Frühlingsfest um 12 Uhr (Montag bis Freitag), am Wochenende jeweils um 11 Uhr. Abends ist um 23 Uhr Schluss (Sonntag bis Donnerstag) beziehungsweise um 24 Uhr (Freitag bis Samstag).

Sonderöffnungszeiten gibt es an folgenden Tagen:

Dienstag, 30. April: 12 bis 24 Uhr

Mittwoch, 1. Mai: 11 bis 23 Uhr

Mittwoch, 8. Mai: 12 bis 24 Uhr

Donnerstag, 9. Mai: 11 bis 23 Uhr

Besucherinnen und Besucher auf dem Stuttgarter Frühlingsfest 2023. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa

Mit richtig viel Betrieb rechnen die Veranstalter an den Wochenenden und Feiertagen und an den Abenden davor. Auch die Familientage sind erfahrungsgemäß sehr gut besucht. Etwas ruhiger ist es in der Regel an anderen Wochentagen, vor allem am Nachmittag.

Wer an einem bestimmten Tag in ein Festzelt möchte, gerade mit einer Gruppe, sollte dringend reservieren, empfiehlt Stefanie Hirrle von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. In den kleineren Biergärten und an den Imbissständen auf dem Wasengelände gibt es aber meistens auch Platz für Kurzentschlossene.

Die Bier-Preise sind wie immer nicht einheitlich. Beim Wasenwirt zum Beispiel kostet eine Maß in diesem Jahr 13,60 Euro. In der Almhütte Royal (ehemals Königsalm) wird das Bier nicht im Glas verkauft, sondern in 10-Liter-Fässern für jeweils 130 Euro, mit denen die Gäste ihr Bier selbst zapfen können. Waren die Bierpreise schon im vergangenen Jahr aufgrund der höheren Energie- und Rohstoff-Preise gestiegen, so liegen sie in diesem Jahr nochmals etwas höher. Dafür gibt es in einigen der Festzelte bestimmte Aktionstage, an denen es Sparangebote gibt.

Dieses Jahr gibt es wieder drei Familientage während des Frühlingsfestes: am 24. April und 8. Mai (mittwochs) und am 30. April, einem Dienstag, weil am 1. Mai ein Feiertag ist. An den Familientagen gibt es Sonderpreise für Fahrgeschäfte oder auch Gerichte in den Zelten und an den Ständen. Außerdem sind Stelzenläufer und Luftballonkünstler unterwegs. Auch das Parken auf dem Wasen ist an den Familientagen günstiger.

Am 22. April ist VVS-Wasentag. Dann bekommen Besucherinnen und Besucher, die ein Ticket für den Nahverkehr, ein VVS-Abo oder ein Deutschlandticket vorlegen, Rabatte bei den teilnehmenden Ständen. Am 23. April ist VfB-Wasentag mit Ermäßigungen für Inhaberinnen und Inhaber einer Dauerkarte, für Mitglieder des VfB-Jugendclubs und des VfB-Fritzle-Clubs. Maskottchen Fritzle wird an diesem Tag auf dem Frühlingsfest unterwegs sein - für alle, die sich gerne mit ihm fotografieren lassen wollen.

Besonders stolz ist der Veranstalter auf die Premiere von "Dr. Archibald". Das ist ein großes Fahrgeschäft, das zum ersten Mal auf dem Cannstatter Wasen steht. Zu Fuß und fahrend bewegen sich die Gäste mit Virtual-Reality-Brillen von der Urzeit bis zur Industrialisierung. Die sogenannte "Abenteuerbahn" ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Sie sei weniger rasant als die Überkopfschaukeln und die Achterbahnen, die es auch wieder auf dem Frühlingsfest gibt, so die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Außerdem gibt es wieder viele bekannte Fahrgeschäfte wie die "Wilde Maus", die Wildwasserbahn, mehrere Autoscooter und das Riesenrad.

Am 27. April startet um 16 Uhr vom Cannstatter Wasen aus die große Ballonwettfahrt. Bis zu 15 Heißluftballone und auch einige Gasballone werden wieder erwartet. Am 12. Mai um 21:30 Uhr endet das Stuttgarter Frühlingsfest wie üblich mit einem 15-minütigen Musik-Feuerwerk.

Volle Zelte gab es beim Frühlingsfest 2023. In diesem Jahr werden ähnlich viele Besucherinnen und Besucher erwartet wie letztes Jahr. (Archivbild) SWR Thomas Fritzmann

Wie schon beim Volksfest im Herbst gibt es auch beim Frühlingsfest in diesem Jahr das "Albdorf" - ehemals "Almhüttendorf". Hier ist kulinarische Regionalität angesagt: 75 Prozent der Produkte, die es im "Albdorf" gibt, kommen aus Baden-Württemberg, bevorzugt von der Schwäbischen Alb. Damit ist das Konzept Teil der Regionalkampagne "Natürlich. Von daheim" des baden-württembergischen Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Bewachte Parkplätze für Autos und Busse gibt es auf dem Cannstatter Wasen für acht Euro. Menschen mit Behinderung können direkt am Festplatzeingang auf dem Parkplatz P10 parken. Taxis warten an der Daimlerstraße und im Veielbrunnenweg. Außerdem gibt es Abstellplätze für Fahrräder und motorisierte Zweiräder am Eingang zum Krämermarkt an der König-Karls-Brücke, ebenso unter dem Willi-Daume-Steg, beim Parkplatz P10, an der Stadtbahn-Haltestelle Cannstatter Wasen und am Eingangstor vom Parkplatz kommend beim Verwaltungsgebäude von in.Stuttgart.

Das Festgelände liegt in der Nähe vom Bahnhof Bad Cannstatt. Dort halten neben Regionalzügen auch die S-Bahn-Linien S1, S2 und S3. Außerdem verbindet die Stadtbahn-Sonderlinie U11 die Stuttgarter Innenstadt mit der Haltestelle Cannstatter Wasen.

Hauptsächlich werden Leute für den Verkauf und das Zubereiten von Speisen gesucht. Teilweise bieten die Fest-Wirte schon jetzt online Stellen an, etwa als Köchin oder Koch. Der "Göckelesmayer" sucht zum Beispiel Kellner, Köche und Runner und der Wasenwirt bietet Stellen als Verkäuferin oder Verkäufer am Früchtestand in Voll- und Teilzeit. Aber auch Fahrgeschäfte bieten Jobs.

Die meisten offenen Stellen werden der Vermittlungsstelle erst relativ kurzfristig rund zwei Wochen vor Festbeginn gemeldet, teilte die Agentur für Arbeit mit. In diesem Jahr hat die Agentur für Arbeit in den Tagen vor Beginn des Fests, also vom 15. bis zum 19. April, wieder ein Büro direkt auf dem Wasen. Wegen der traditionell hohen Nachfrage wird es am 22. April einen zusätzlichen Öffnungstag geben.