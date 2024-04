Das umstrittene neue Cannabis-Gesetz der Bundesregierung sorgt auch beim Stuttgarter Frühlingsfest für Diskussionen. Die Kernfragen: Darf ich auf dem Wasen kiffen und wenn ja, wo?

Am 20. April startet das 84. Stuttgarter Frühlingsfest. Bis zum 12. Mai stehen dann auf dem Gelände des Cannstatter Wasens wieder Festzelte und Buden von Schaustellern. Doch es ist auch das erste Volksfest auf dem Cannstatter Wasen, bei dem gekifft werden darf - oder?

Darf ich in den Festzelten kiffen?

Im Gegensatz zu Münchner Volksfesten darf in den Stuttgarter Festzelten geraucht werden: auch Cannabis. Außer, die Wirtinnen und Wirte machen von ihrem Hausrecht Gebrauch und verbieten das Kiffen. Und so ist es gekommen. "Wir werden das Kiffen im Zelt zum Frühlingsfest und auch im Hinblick auf den Herbst nicht erlauben", sagte Festwirt Marcel Benz dem SWR. Er betreibt das Grandls Hofbräuzelt. "Diese Entscheidung haben wir zusammen in der Wirtegemeinschaft getroffen, das gilt also in allen Zelten."

Zuvor zeigten sich einige Festwirte unschlüssig darüber, ob sie das Kiffen erlauben werden oder nicht. Im SWR-Interview führte Benz mehrere Gründe an, aus denen Marihuana in den Zelten zumindest in diesem Jahr verboten bleibt. "In unserem bestimmten Fall ist das allein schon mit dem Jugendschutz nicht vereinbar", erklärte Benz. "Im Grandls dürfen Jugendliche ab 16 Jahren eintreten, da können wir auch den Erwachsenen nicht das Kiffen erlauben."

Außerdem vertrage sich Cannabis nicht mit Alkohol und - so die Sicht der Festwirte - die Mehrheit ihrer Besucherinnen und Besucher lehne das Kiffen ab. "Wir treffen diese Entscheidung auch aus Rücksicht auf diejenigen, die nicht möchten, dass in ihrer Nähe gekifft wird", sagte Benz.

Darf ich auf dem Wasengelände kiffen?

Offen ist jedoch noch, ob Marihuana vor den Zelten geraucht werden darf. Das liegt nicht in der Hand der Festwirte, sondern in der Hand der Stadtverwaltung. Die Entscheidung darüber, ob vor den Zelten gekifft werden darf, möchte die Verwaltung noch vor dem Beginn des Frühlingsfestes mitteilen.