In Kneipen, in denen geraucht werden darf, darf auch gekifft werden. Das ist seit Anfang April erlaubt - vorausgesetzt der Wirt ist dafür. Wie sieht es in der Region Stuttgart aus?

Viele Raucherkneipen und Lokale mit Raucherbereich wollen den Konsum von Cannabis vorerst nicht erlauben. Das hat eine Umfrage unter Gastwirtinnen und Gastwirten in der Region Stuttgart ergeben.

Im "Albtraum" in Göppingen ist Kiffen unerwünscht

"Damit fangen wir nicht an!" Dietmar Roidl vom "Albtraum" in Göppingen will seine Stammkundschaft nicht verprellen, erzählt er am Telefon. Den süßlichen Gras-Geruch wolle er seinen vor allem älteren Gästen nicht zumuten. "Wer kiffen will, soll rausgehen", so die deutliche Ansage. Ein Gast hätte sich das anders gewünscht, erzählt Roidl weiter, der hätte gern in der Kneipe nicht nur seine Zigaretten geraucht. Doch Wirt Roidl hat keine Lust auf Ausnahmen. Deswegen will er bald ein Schild an die Eingangstür hängen. Darauf ist eine grüne Hanfpflanze zu sehen, die rot durchgestrichen ist.

Ähnlich ist die Situation im "Laternchen" in Stuttgart. Ganz normale Zigaretten sind willkommen. Cannabis bleibt verboten. Wer sich nicht daran hält, der wird angesprochen, sagen die Wirtsleute und erzählen, dass auch schon vor der Legalisierung der eine oder andere Gast sich einen Joint anstecken wollte. Doch auch da sind die Wirtsleute nach eigenen Angaben eingeschritten. "Das behalten wir bei."

Häufig Rauchen erlaubt, aber Kiffen nicht

Auch in der Stuttgarter Jakobstube und im Wikinger am Charlottenplatz gilt weiter: Rauchen erlaubt, Kiffen nicht. "Ich war schon immer gegen Drogen", erklärt der Wikinger-Wirt Stergious Sismanidis.

Im "Litfass" in Ludwigsburg ist Kiffen wohl bald erlaubt

Wäre es nach einigen Gästen im "Litfass" in der Ludwigsburger Innenstadt gegangen, dann hätten die ersten ihren Joint bereits in der Nacht auf den 1. April um 0 Uhr angezündet, erzählt Chefin Zorica Krämer. Doch sie sagte: "Leute, noch nicht! Ich will mich erst einmal genau informieren." Grundsätzlich könne sie es sich vorstellen, dass in ihrer Raucherkneipe auch Cannabis geraucht werde. Aber erst wolle sie sich genau informieren. Einen Aufkleber, der Kiffen in der Raucherkneipe erlaubt, hat sie noch nicht. Aber den könne "man sicherlich im Internet bestellen", ist sie optimistisch.

Nicht ganz so positiv sieht sie die gesundheitlichen Risiken. "Ich habe nie selbst gekifft", sagt sie und hat auch nicht vor, das zu ändern. Auch das Passiv-Kiffen sieht sie kritisch. Um sich und ihre Gesundheit zu schützen, werde sie künftig wohl öfters auf die Terrasse gehen, sagt sie.

Gaststättenverband DEHOGA: Keine Empfehlung ausgesprochen

Der Gaststättenverband DEHOGA geht davon aus, dass viele Betriebe erst einmal abwarten werden. Bislang habe es kaum Nachfragen gegeben, heißt es beim Verband, der selbst auch keine Empfehlung ausgesprochen hat. Den Betrieben sei die Rechtslage klar, es gebe kaum Informationsbedarf. "Überall, wo in der Gastronomie das Rauchen erlaubt ist, ist grundsätzlich auch der Konsum von Cannabis erlaubt." Die Entscheidung liege aber bei den Betreibern. "Sie können über ihr Hausrecht regeln, ob bei ihnen der Konsum von Cannabis erlaubt ist oder nicht", erklärt Daniel Ohl vom DEHOGA-Verband Baden-Württemberg.