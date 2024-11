Wie "ein Lamm auf der Schlachtbank", so beschreibt das Gericht, was ein Mann in einem Hotel in Stuttgart erleiden musste. Nun steht das Urteil fest - zwei hohe Gefängnisstrafen.

Das Landgericht Stuttgart hat am Freitag ein junges Paar zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die beiden Ende März einen Bekannten stundenlang in einem Hotelzimmer in Stuttgart gequält haben. Der verurteilte 21-jährige Mann erhielt eine Haftstrafe von fünf Jahren, von denen er einen großen Teil in einer Entziehungsklinik verbringen soll. Seine zur Tatzeit 20 Jahre alte Freundin muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Gericht: Paar hatte Mann mit Urin und kochendem Wasser gequält In der Urteilsbegründung heißt es, das 21-jährige Opfer sei aus Rache für heimlich aufgenommene Nacktfotos der Frau in übelster Weise gedemütigt und gequält worden. Der Vorsitzende Richter erklärte beim Urteilsspruch: "Er war letztlich wie ein Lamm auf der Schlachtbank, das alles über sich ergehen lassen muss." Keinem sei zu wünschen, was dieser erleiden musste. Der Angeklagte hatte zuvor bereits die Tat eingeräumt und über seinen Verteidiger ausrichten lassen, dass er sich dafür abgrundtief schäme. Tatmotiv: Nacktfotos auf Handy Das Trio soll vor der Tat gemeinsam Alkohol getrunken und Kokain konsumiert haben. Laut Gericht hatte der Angeklagte durch Zufall Hunderte von intimen Fotos seiner Freundin auf dem Handy seines Bekannten und des späteren Opfers entdeckt. Das Opfer war daraufhin in der Duschkabine festgehalten und vier Stunden lang misshandelt worden. Der Mann war mehrfach mit kochendem Wasser überschüttet und mit einem Klappmesser geschnitten worden.