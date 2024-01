per Mail teilen

Im Mai soll ein damals 51-Jähriger eine Frau in Stuttgart vergewaltigt haben. Später hat er laut Staatsanwaltschaft auch ihren Partner getötet. Nun hat der Prozess begonnen.

Vor dem Landgericht Stuttgart hat am Freitag der Prozess gegen einen Mann begonnen, der eine 21-jährige Frau vergewaltigt haben soll. Er ist außerdem wegen Totschlags angeklagt.

Nach Messerstich in die Brust: 25-Jähriger starb noch am Tatort

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dass er am Morgen des 7. Mai 2023 die Frau in seiner Wohnung mit einem Taschenmesser bedroht und vergewaltigt hat.

Einige Stunden später soll es ebenfalls in der Wohnung zum Streit zwischen dem Angeklagten und dem zu Hilfe gerufenen Lebensgefährten der Frau gekommen sein. Dabei hat laut Staatsanwaltschaft der Angeklagte ein Küchenmesser gezogen und den 25-jährigen Kontrahenten in den linken Brustbereich gestochen. Daraufhin verstarb dieser noch am Tatort.

Staatsanwaltschaft: 21-Jährige und Angeklagter kannten sich

Nach der Tat hatten sowohl die Frau als auch ein Nachbar Notrufe abgesetzt. Die 21-jährige Frau und der Angeklagte hatten sich wenige Wochen zuvor kennengelernt. Warum die Frau am Tattag in seiner Wohnung war, soll in der Gerichtsverhandlung geklärt werden.