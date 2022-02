per Mail teilen

Philipp Pfäfflin SWR SWR - Foto: Alexander Kluge

Philipp Pfäfflin arbeitet für Studio Stuttgart - in den Nachrichten, als Radio-Reporter sowie als Online-Redakteur. Die Themen - typisch für die Arbeit in einem Regionalstudio des SWR - reichen von Politik über Wirtschaft bis hinzu Corona, von bunten Geschichten über Gesellschaftsfragen bis hinzu Gerichtsreportagen. Als studierter Geograph hat er zudem die Schwerpunkte Klimaschutz und -anpassung, Verkehr und Energie. Als Online-Redakteur für SWR Aktuell Baden-Württemberg hat er das ganze Bundesland im Blick.

Vor dem SWR

Vor seiner Zeit beim SWR hat Philipp Pfäfflin in Würzburg, Liège (Belgien), Saarbrücken und Québec (Kanada) Geographie studiert und in dieser Zeit für verschiedene Tageszeitungen und Fachmagazine gearbeitet. Sein Volontariat hat er in Bruchsal gemacht. Davor und danach Radio- und Fernsehen-Stationen.