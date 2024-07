Gegen 4 Uhr in der Früh am Freitag gingen bei den Rettungskräften die ersten Notrufe ein. In einem Wohnhaus in Stuttgart-Mühlhausen war ein Feuer ausgebrochen. Eine Person starb.

Bei einem Brand in Stuttgart-Mühlhausen ist am frühen Freitagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, handele es sich um einen Mann, der in einer Dachgeschosswohnung aufgefunden wurde. Alle weiteren Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich laut Feuerwehr selbständig aus dem Haus retten. Feuerwehr Stuttgart: Brand war in Dachgeschosswohnung ausgebrochen Das Feuer war ersten Erkenntnissen nach in einer der Dachgeschosswohnunen ausgebrochen und hatte sich auf eine zweite Wohnung im Dachgeschoss ausgebreitet. Gegen 5:30 Uhr war der Brand laut Feuerwehr weitestgehend gelöscht. Es finden aber weiterhin umfangreiche Nachlöscharbeiten statt. Die Feuerwehr ist mit einer Drohne im Einsatz, vor allem um Glutnester besser zu erkennen. Alle sechs Wohnungen des Hauses sind derzeit nicht bewohnbar. Am frühen Morgen wurden noch sechs Bewohnerinnen und Bewohner vom Rettungsdienst und von Nachbarn betreut. 120 Feuerwehrleute im Einsatz, eine Person wurde verletzt Eine Einsatzkraft der Feuerwehr verletzte sich leicht. Konnte aber nach einer Behandlung vor Ort, den Einsatz fortsetzen. Insgesamt waren rund 120 Feuerwehrleute vor Ort. Dazu kommen Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst. Zur Brandursache könne derzeit noch nichts gesagt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 750.000 Euro.