In Böblingen hat es in einem Gebäude mit Geschäften und Praxisräumen gebrannt. Besonders für einen Textildiscounter hat das Feuer bittere Konsequenzen.

Ein Brand in einem mehrstöckigen Geschäftsgebäude hat am Dienstag einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Das teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Demnach ist der Brand um die Mittagszeit ausgebrochen, mutmaßlich durch Arbeiten an einer Rolltreppe. Die Rauchentwicklung löste die Sprinkleranlage in einem Textilladen im Erdgeschoss aus. Drei Mitarbeitende und fünf Kundinnen und Kunden konnten den Laden ohne Verletzungen verlassen.

Aus Sicherheitsgründen musste laut Polizei das gesamte Haus geräumt werden. Etwa 170 Menschen aus Büros und Praxisräumen mussten das Gebäude verlassen. Sie blieben laut Polizei unverletzt. Jedoch zog sich eine Polizistin bei der Räumung leichte Verletzungen zu.

Straße gesperrt: Motorradfahrer beleidigt Polizisten

Der Sachschaden beim Textildiscounter ist laut Polizei wegen Rauch, Ruß und Löschwasser groß und wird auf etwa 280.000 Euro geschätzt. Die Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen war am Brandort für mehrere Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt. Ein Motorradfahrer ignorierte laut Polizei die Absperrung, fuhr mit seinem Motorrad durch die Menschenmenge vor das Gebäude und beleidigte einen Polizisten.