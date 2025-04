Zu einem Brand wurde die Feuerwehr in Stuttgart am Ostersonntag in die JVA Stammheim gerufen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Bei einem Brand in einer Gefangenenzelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stammheim wurde am Ostersonntag eine Person schwer verletzt, vier weitere Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Stuttgarter Feuerwehr am Abend mitteilte, habe der Brandmeldealarm in dem Gefängnis gegen 14 Uhr angeschlagen. Einem Feuerwehrsprecher zufolge handelte es sich um eine Anstalt, in der sich nur männliche Insassen befanden

Das Feuer brach demnach in einer Zelle aus. Eine Person konnte aus dieser von den Einsatzkräften der Feuerwehr und der JVA gerettet werden. Sie wurde bei dem Brand schwer verletzt.

Der Brand in der Gefangenenzelle konnte laut der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. In der Folge wurden weitere Stockwerke auf einen möglichen Raucheintritt geprüft und die betroffenen Bereiche maschinell belüftet. Insgesamt fünf Personen, darunter Insassaen und Justizvollzugsbeamte, wurden zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Was genau brannte und wie es zu dem Brand im Stadtteil Stammheim kam, war zunächst unklar. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.