Von Karsamstag bis Ostermontag gibt es wieder die Möglichkeit, die Baustelle des Tiefbahnhofs Stuttgart 21 zu besichtigen. Allerdings sollte man sich vorher online anmelden.

Besichtigung bis Ostermontag täglich von 10 bis 17 Uhr

Der Verein Bahnprojekt Stuttgart-Ulm öffnet gemeinsam mit der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH und weiteren Partnern über Ostern erneut die Baustelle von Stuttgart 21 für Besucherinnen und Besucher. Die "Tage der offenen Baustelle" finden von Karsamstag bis Ostermontag jeweils von 10 bis 17 Uhr statt.

Die Projekt-Verantwortlichen versprechen, dass es Neues zu sehen und viel zu erleben gibt. Mehr als 70.000 Besucherinnen und Besucher werden an den drei Tagen erwartet, sagte ein Sprecher des Bahnprojekts. So sei laut Veranstaltern ein Blick in die "Werkstatt" des Digitalen Knotens möglich.

Blicke in die neue unterirdische Bahnsteighalle werfen

Der Steg über die acht Gleise im Tiefbahnhof sei fertiggestellt, jetzt könne man von dort aus einen Blick in die neue unterirdische Bahnsteighalle werfen sowie auf die neue Gitterschale Süd. Auch die ersten Lichtaugen würden gezeigt. Daneben gibt es Programm für Familien, etwa Baggerfahren für Kinder. Zwischendrin soll es an verschiedenen Standorten Breakdance-Shows und Jonglage geben sowie am Sonntag und Montag über Mittag auch Live-Musik.

Rosenstein-Quartier und Co.: Infostände von den Projektpartnern

Von Land Baden-Württemberg, Stadt Stuttgart, Deutscher Bahn und dem Verband Region Stuttgart gibt es Infos zu Zukunftsthemen und Städtebau, etwa wieder zum neuen Rosenstein-Quartier.

Besichtigung nur mit vorheriger Anmeldung Neu in diesem Jahr: Zugang erhält nur, wer vorher online ein kostenfreies Ticket gebucht hat. Damit versprechen sich die Veranstalter, die Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände während der Besichtigungstage besser verteilen zu können, damit es an keiner Stelle zu Staus kommt wie in der Vergangenheit. Zu beachten ist für eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch, dass es vom 18. bis 21. April aufgrund umfangreicher Bauarbeiten zu Fahrplanänderungen zwischen den Haltestellen Stadtbibliothek und Pragfriedhof kommt. Dies betrifft die Linien U5, U6, U7 und U15.

Kritik vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21

Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 kritisiert die "Tage der offenen Baustelle". Die Highlights der Besichtigung würden darüber hinwegtäuschen, dass der im Bau befindliche Tiefbahnhof vom ersten Tag an von den Aufgaben, die der Bahnverkehr in Stuttgart erfüllen muss, überfordert wäre, hieß es in einer Mitteilung.

Das Aktionsbündnis nimmt den Besichtigungstermin über Ostern zum Anlass, erneut auf die größten Problemstellen beim Projekt aufmerksam zu machen: dass die meisten Regionalzüge nur bis Vaihingen, Feuerbach oder Bad Cannstatt fahren, weil sie nicht mehr mit in den Tiefbahnhof passten, dass die Planung der Deutschen Bahn mit Doppelbelegungen auf den zukünftigen Gleisen nicht funktioniere und dass das Brandschutzkonzept noch stark nachbesserungsbedürftig sei. All diese Probleme würden von den Verantwortlichen weiterhin verschwiegen.

Gleise vollständig verlegt

Die letzten Gleise zwischen Feuerbach und Wendlingen (Kreis Esslingen) im Südosten des Projekts Stuttgart 21 sind verlegt. Erst Anfang des Monats wurden in der Bahnhofshalle die letzten Lücken zwischen den Schienen geschlossen und die Schienen zusammengeschweißt.