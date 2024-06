per Mail teilen

Am Sonntag spielt Schottland gegen Ungarn in der Stuttgart Arena. Die Partie gilt als Hochrisikospiel. Etliche Straßen werden wieder gesperrt. Die Polizei ist mit massiven Kräften im Einsatz.

Ausverkauftes Stadion, Fanmärsche, Public Viewing auf dem Schlossplatz und insgesamt 150.000 erwartete Fans - am Sonntag müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer in Stuttgart erneut auf massive Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Polizei rechnet wieder mit insgesamt 150.000 Fußball-Fans in der Stadt. Davon gehören 50.000 bis 100.000 zum schottischen und 15.000 bis 20.000 zum ungarischen Fanlager. Anpfiff ist um 21 Uhr. Was ist zu erwarten - außer top schottischer Stimmung?

Wie auch bei den ersten beiden Spielen der EURO 2024 in Stuttgart wird die Mercedesstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt ab etwa 8 Uhr gesperrt. Danach besteht keine Möglichkeit mehr zur Durchfahrt von und nach Bad Cannstatt über Mercedesstraße, Benzstraße, Daimlerstraße und Alte Untertürkheimer Straße. Die Stadt lässt Umleitungen ausschildern. Allerdings ist es ratsam, das Gebiet NeckarPark weiträumig zu umfahren.

Zudem wird die Friedrichstraße vom Arnulf-Klett-Platz kommend bis zur Börsenstraße gesperrt. Der Verkehr vom Rotebühlplatz kommend wird über die Wendemöglichkeit auf Höhe der Fürstenstraße entgegen der Fahrtrichtung auf die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Rotebühlplatz geleitet, so ein Polizei-Sprecher. Der Verkehr aus dem Planietunnel vom Charlottenplatz kommend wird in Richtung Schloßstraße geleitet.

Des weiteren werden die Bundesstraßen 14 und 27 wieder gesperrt. Allerdings wegen des späten Spielbeginns erst gegen 16 Uhr. Betroffen ist vor allem der Bereich zwischen Bad Cannstatt und der Innenstadt. Weitere Sperrungen sind je nach Bedarf spontan möglich. Die Stadt Stuttgart empfiehlt daher dringend, auch am Sonntag auf Autofahrten in der Innenstadt und im Bereich Bad Cannstatt/NeckarPark zu verzichten und stattdessen Bus und Bahn zu nutzen.

Der Schlossplatz dürfte am Sonntag komplett gefüllt sein, weil dort beim Public Viewing in der Fan Zone das Spiel Deutschland gegen die Schweiz gezeigt wird. Dieses beginnt zeitgleich zu der Partie im Stuttgarter Stadion Ungarn gegen Schottland um 21 Uhr. Bereits bei den früheren Spielen mit der deutschen Nationalmannschaft war das Public Viewing mit jeweils 30.000 Menschen komplett voll. Um Warteschlangen zu vermeiden, empfiehlt die Stadt Stuttgart eine rechtzeitige Anreise.

EM 2024 in Stuttgart: So voll war es am Mittwoch beim Public Viewing auf dem Schlossplatz. (Archivfoto) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Auch am Sonntag soll es wieder sogenannte Fan Walks der jeweiligen Landes-Fußball-Verbände geben. Die Meeting Points für die Fans sind dieselben wie bisher: Im Stadtgarten trifft sich die "Tartan Army", wie sich die schottischen Fans selbst nennen, im mittleren Schlossgarten die ungarischen Fans. Die Personen, die kein Ticket für das Stadion haben, werden nach jetziger Planung von dort wieder zurück zum mittleren Schlossgarten ziehen. Die Schottinnen und Schotten werden vom Stadtgarten über Friedrichstraße, Kronenstraße und Lautenschlagerstraße zu den ÖPNV-Anschlüssen von der Polizei geleitet.

Bis zum Freitagabend hatte die "Tartan Army" noch keinen Fan Walk bei der Polizei angemeldet, aber selbst der Polizei-Sprecher konnte sich nicht vorstellen, dass es dabei bleibt. Zumal der Dudelsack-Spieler und Liebling der deutschen Fans Bob Bell schon angekündigte, er werde auch in Stuttgart den Fanmarsch mit seinem Instrument anführen. Bell hatte bereits in Köln die schottischen Fans zum Stadion lautstark und melodisch zum Stadion geleitet - sehr zum Gefallen der Kölnerinnen und Kölner.

Die schottischen Fans, die kein Ticket haben, werden zum Stadtgarten zurückkehren. Vermutlich haben beide Fan-Gruppen dann die Möglichkeit, an ihren Meeting Points das Spiel zu sehen. Durch das zeitgleich stattfindende Deutschland-Spiel haben die ausländischen Fans in Stuttgart nämlich ansonsten Pech: Neben der Fan Zone zeigen auch die Biergärten und Kneipen die Partie Deutschland-Schweiz.

Wir sind für euch wieder mit dabei! Wie bisher zu den EM-Spielen in Stuttgart werden wir von Studio Stuttgart wieder auf den Straßen und am Stadion sein, wenn die Schotten auf die Ungarn treffen. Alles zu den Fanmärschen und rund ums Spiel erfahrt ihr hier im Liveticker am Sonntag ab 16 Uhr.