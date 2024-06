per Mail teilen

Die Polizei Stuttgart zieht nach dem EM-Spiel in Stuttgart insgesamt ein positives Fazit. Insgesamt sei alles insgesamt friedlich verlaufen - obwohl es zu einzelnen Vorfällen kam.

Trotz mehr als zwei Dutzend Anzeigen verlief der EM-Spieltag in Stuttgart nach Ansicht der Polizei zufriedenstellend. Es sei insgesamt friedlich geblieben, teilte sie mit. Die Bundespolizei äußerte sich ähnlich.

Polizei nimmt Hooligans in Gewahrsam

Im Laufe des Tages haben Menschen in Stuttgart rund um die EM mehr als 30 Anzeigen erstattet, unter anderem wegen Körperverletzung. "Am Kreisverkehr Deckerstraße kontrollierten Einsatzbeamte gegen 18:10 Uhr 64 deutsche Hooligans und fanden bei der Durchsuchung bei zwölf Personen Passivbewaffnung und Vermummungsmaterial", so die Polizei. Sie verwendet den Begriff Passivbewaffnung unter anderem für Helme, Ellbogen- und Knieschoner. Die Beamtinnen und Beamten nahmen daraufhin die zwölf Hooligans fest, bei denen sie solche Gegenstände entdeckt hatte. Das sei vorsorglich geschehen, um Gewalt zu verhindern.

Ungarische Fans sollen Hitlergruß gezeigt haben

Außerdem sollen ungarische Fans den Hitlergruß gezeigt haben. Andere Besucher hätten wiederum Pyrotechnik gezündet. Darüber hinaus wirft die Polizei einem deutschen Fan vor, er habe im Schwanenplatztunnel Kabel von der Decke gerissen, als er auf einem offenen Doppeldeckerbus mitgefahren sei.

"Einsatzkräfte nahmen ihn am Stadion vorläufig fest", so die Polizei über den Beschuldigten. Die Stadt berichtet außerdem, im Tunnel seien drei Kameras beschädigt worden. Ob der deutsche Fan auch dafür verantwortlich sein soll, dazu gibt es keine Angaben.

