Kerstin Rudat SWR Foto: Tim Benscheid

Kerstin Rudat arbeitet für das SWR Studio Stuttgart als Multimedia-Reporterin und -Redakteurin mit Schwerpunkt Online. Aber ganz egal, welcher Ausspielweg: Ihr Herz hängt am Regionaljournalismus. Denn wichtig ist, nah dran zu sein, bei den Menschen und ihren Geschichten, an den Themen, die die Region bewegen. Zwischen Albtrauf und Weinbergen fühlt sie sich als "Neigschmeggde" da ganz gut aufgehoben.

Vor dem SWR

Nach dem Studium der Kulturwissenschaften in Hildesheim hat sie in Niedersachsen und Bremen gearbeitet, bevor sie ein Volontariat in München absolvierte. Im SWR hat sie bereits als Multimedia-Redakteurin im Newsroom von SWR Aktuell Baden-Württemberg für die Online-Nachrichten gearbeitet sowie als Referentin der Landessenderdirektorin.