Sie ist mehr als 70 Jahre alt, die Rosensteinbrücke über dem Neckar in Stuttgart. Stück für Stück wird sie nun auseinander genommen. Ab Samstag kommen wieder "Pontons" zum Einsatz.

Der Abbruch des zweiten Brückenträgers der Rosensteinbrücke in Stuttgart beginnt am Samstag. Dieser noch verbliebene Hauptträger soll bis Dienstag, 3. Juli, zurückgebaut werden. Für diese Arbeiten ist dann der Neckar auf Höhe der Brücke für den Schiffsverkehr voll gesperrt. Der Abbruch soll nach Angaben der Stadt ähnlich verlaufen wie beim ersten Brückenträger. Wer die ganze Planung und den Verlauf verfolgen will, kann hier nachlesen und nachschauen (mit Video).

Meisterstück für Männerherzen

Mit schwimmenden Plattformen (Pontons) wird der Träger vom Neckar aus demontiert und schwimmend abtransportiert. Der genaue Ablaufplan klingt nach einem Meisterstück, der bestimmt so manches "Männerherz" höher schlagen lässt: Nach der Sperrung für den Schiffsverkehr werden die schwimmenden Plattformen in der Nacht unter den Hauptträgern positioniert. Damit nichts verrutscht oder besser gesagt verschwimmt, werden die Plattformen mit Spannseilen am Ufer befestigt.

Ein 50-Meter-Stück schwebt auf die Plattform

Am Montag folgt dann bei Betonsägearbeiten das Herausschneiden des Hauptträgers. Ein 50-Meter-Stück wird dann auf die Plattform abgelassen. Zur Unterstützung soll der Neckar-Wasserspiegel durch den Aufstau des Flusses am Stauwehr Hofen leicht angehoben werden. In der Nacht zum Dienstag kommt dann noch der Raupenkran und hebt das verbliebene 20-Meter-Reststück aus, dann ist der Abbau fertig - zumindest fast. Der Träger liegt dann zunächst auf den Pontons. Dort wird er in kleine Teile zersägt und kommt nach Plochingen zur Wiederverwertung.

Aber Achtung: Bei Unwetter, Wellengang oder Hochwasser können die Arbeiten aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden und müssen verschoben werden.