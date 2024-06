Auf dem Schlossplatz in Stuttgart hat es in der Fanzone für die Fußball-EM am Mittwochabend eine Auseinandersetzung gegeben. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

In der EM-Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz sind am Mittwochabend drei Männer verletzt worden. Wie die Polizei in einer Mitteilung in der Nacht auf Donnerstag bekannt gab, hätten Einsatzkräfte gegen 22:45 Uhr eine Auseinandersetzung bemerkt. Nach einer Auseinandersetzung in der EM-Fanzone in Stuttgart hat die Polizei den Schlossplatz abgesperrt. 7aktuell Festnahme kurze Zeit später Kurz darauf ist laut Polizei ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden, der im Verdacht steht, die Männer bei der Auseinandersetzung verletzt zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge sei dabei auch ein Messer eingesetzt worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Schlossplatz sei abgesperrt worden. Spezialisten der Kriminalpolizei wurden den Angaben zufolge eingesetzt, um Spuren zu sichern. Weitere Informationen zur Ursache und zum Hergang der Auseinandersetzung sind bisher nicht bekannt.