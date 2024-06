Wenn ihr noch mehr über den weiteren Verlauf des Spiels wissen wollt, könnt ihr bei den Kolleginnen und Kollegen von der Sportschau vorbei schauen. Wir hoffen, ihr hattet genau so viel Spaß heute, wie wir. In diesem Sinne: Gute Nacht!

Das Daumendrücken der Türkischen Fans schien geholfen zu haben. Es stand schon 1:0 in der zweiten Halbzeit. Doch dann schießt Tschechien den Ausgleich. Was ein Abend. Und was für spannende Begegnungen - Nicht nur auf dem Fußballplatz. Es bleibt spannend!

Doch was ist das? Vier gut gelaunte Jungs in finnischen Trikots stehen auf dem Schlossplatz und schauen das Spiel. "Wir sind zwar bei der EM gar nicht dabei, aber wir sind extra angereist, um zweimal ins Stadion zu gehen", erzählen sie. Vorhin waren sie beim Spiel Ukraine - Belgien im Stadion dabei. Jetzt schauen sie sich das nächste Spiel auf dem Schlossplatz an. "Wir sind eher für die kleinen Teams. Also feuern wir Tschechien an", sagen sie lachend und stoßen mit ihren Bierbechern an.

Das zweite Spiel, das seit 21 Uhr läuft, lautet Georgien - Portugal. Und gleich zu Beginn hat Georgien ein Tor geschossen. Daniela aus Stammheim kann es gar nicht fassen. "Das ist ja heute wie David gegen Goliath", sagt sie. Sie arbeitet als EURO Volonteer auf dem Schlossplatz, hat nur nebenher vom Tor im Parallel-Spiel mitbekommen. Sie selbst hat eine Zeit lang in Georgien gelebt, und seit dem Tor ist sie ganz im Glück. "Der Torschütze ist auf jeden Fall jetzt schon ein Nationalheld!" Dieser Held heißt übrigens Chwitscha Kwarazchelia und hat in der zweiten Minute das 1:0 geschossen.

20:19 Uhr

"I'm walking" von der City zum Stadion - okay, aber wo lang?

Vor der EM hieß es bei der Vorstellung von Programm und Verkehrskonzepten vonseiten der Veranstalter, dass ein Ziel sei, zu den Spielen in Stuttgart den öffentlichen Nahverkehr zu entlasten. Deshalb wolle man unter anderem mit einem Wegeleitsystem, das ein bisschen wie ein "Fußball-Erlebnispfad" funktionieren solle, mehr Fans dazu animieren, zu Fuß zum Stadion zu laufen.

Auf in den Selbstversuch

Sehr gute Idee! Also gleich mal im Selbstversuch testen, mehr Bewegung tut mir eh gut. Die erste Ernüchterung direkt am Schlossplatz. Da gibt es zwar Infotafeln, die die Fan Zone erklären und Wegweiser zu den anderen Fan Zones und grob Richtung Stadion. Nun weiß ich aber als Einheimische ohnehin, in welcher Richtung das Stadion von der Innenstadt aus gesehen ist. Die beiden dänischen Fans, die ich vor so einem Plakat treffe, nicht. Sie haben das Smartphone schon in der Hand. Ja, er sei an so einem Infopoint gewesen, sagt der eine. Und da habe man ihnen gesagt, sie sollen durch den Park laufen und dann weitersehen. Der Park fange hinter dem Bahnhof an, ja? Ja, genau, sage ich und weise mit dem Arm die Richtung - nicht, dass sie aus Versehen den S21-Erlebnispfad zu den Bahngleisen nehmen.

Durch den Schlossgarten kommen alle, das ist noch kein Problem. SWR Kerstin Rudat

Ich mache mich selbst auf den Weg. Im Schlossgarten vorbildlich jede Menge Toiletten. Aber keine Schilder. Na gut, durchs Grün ist es ja nicht so schwer erst einmal. Die nächsten Fans mit Smartphone fest in der Hand begegnen mir. Wieder zwei hole ich nach dem Schlossgarten am "Flora und Fauna" ein, wo sie die Köpfe rechts und links drehen und vor lauter Radweg und den nächsten Weggabelungen erst mal nicht weiter wissen. Auch hier wieder: von Ausschilderungen keine Spur, von irgendwelchen Stationen, die auf einen Erlebnisweg hindeuten, erst recht nicht.

Und nach dem Schlossgarten?

Wo lang am Leuzeknoten? Und Achtung: Radfahrer! SWR Kerstin Rudat

Noch weiter vorne an der neu gestalteten Hauptradroute 1 am Leuzeknoten Richtung Cannstatt wird es dann sowieso zum Erlebnis. Steht man günstig, kann man zwar von weitem das Stadion schon erblicken. Aber wie hinkommen? Geradeaus und hier schon den Neckar überqueren? Rechts abbiegen, an der nächsten Baustelle vorbei und hoffen, dass es dann da weitergeht? Und zwischendrin auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht von einem Radfahrer erwischt wird, während man aufs Smartphone starrt. Auch hier wieder ratlose Fans. Keine Uefa-Host-City-Schilder. Orientierung bietet die Radwege-Ausschilderung. Insofern fällt die Entscheidung für: gefühlt querfeldein, über die Brücke und dann ab über den Wasen zum Stadion. Auf dem Parkplatz dort ist dann alles wieder super ausgeschildert, sogar in mehreren Sprachen.

Vielleicht soll das aber auch kommunikationsfördernd sein für Gastgeber und Gäste. Habe jedenfalls an diesem Tag mit vielen Dänen und Slowenen gesprochen.