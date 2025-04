Am Osterwochenende ist eine junge Frau in einem Stuttgarter Weinberg gestorben. Ursache war möglicherweise der Konsum unbekannter Substanzen.

Die Polizei hat am Ostersonntag bei einer Suchaktion den Leichnam einer jungen Frau entdeckt. Sie fanden den Körper der 19-Jährigen in einem Gebüsch in den Weinbergen im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim. Aufmerksam geworden auf den Fall war die Polizei, nachdem sich Kollegen aus Ostfriesland gemeldet hatten. Denn ein 19-Jähriger hatte sich an die Polizei gewandt. Er sei mit der gleichaltrigen jungen Frau, die wie er aus der Stadt Aurich stammte, zu Ostern zu Gast in Stuttgart gewesen.

Tragische Folgen aufgrund von Drogenkonsum?

Der Mann hatte den Angaben zufolge am Freitagabend zusammen mit der 19-jährigen Frau und einem befreundeten Stuttgarter Pärchen im Alter von 24 Jahren in Untertürkheim bislang unbekannte Substanzen konsumiert. Der Gesundheitszustand der jungen Frau habe sich immer mehr verschlechtert.

Trotzdem hätten die drei Freunde nicht den Rettungsdienst alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Staatsanwalt Stuttgart beantragte eine Obduktion der Leiche. Gegen die drei Personen werde nun wegen fahrlässiger Tötung aufgrund von unterlassener Hilfeleistung ermittelt, teilte die Polizei dem SWR am Mittwochnachmittag mit.