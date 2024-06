Fußball-Europameisterschaft in Stuttgart: Slowenien tritt gegen Dänemark an - wir zeigen, wie das in Stuttgart gefeiert wird!

16:38 Uhr Wer sind die lautesten Fans? SWR Hello! Ich bin Anna. Stuttgart ist heute richtig voll: 55.000 Fans im Stadion, 30.000 beim Public Viewing auf dem Schlossplatz und dazu noch verkaufsoffener Sonntag. Deswegen schieb ich mich heute durch die Menge, um euch zu zeigen, was in Stuttgart alles los ist und wo die beste Stimmung ist. Außerdem bin ich auf der Suche nach den lautesten Fans. Was denkt ihr, wer wird das sein?

16:37 Uhr "Es fühlt sich gleich wie zu Hause an!“ SWR SWR Während das Spiel Slowenien - Dänemark in Stuttgart noch nicht angefangen hat, neigt sich die Partie Niederlande - Polen in Hamburg dem Ende entgegen. Die beiden Niederländer Joris und Jesper sind extra für vier Tage aus Eindhoven und Amsterdam nach Stuttgart gekommen - die Stimmung hier sei einfach super, genauso wie das Bier. Jacqueline de Wal wohnt seit sechs Jahren in Stuttgart und stammt aus der Nähe von Amsterdam. Joris und Jesper hat sie heute auf dem Schlosspla beim Public Viewing kennengelernt. "Ich liebe Stuttgart, aber es ist was ganz besonderes für mich, hier auf niederländische Fans zu treffen. Es fühlt sich gleich wie zu Hause an!“ AUTOR/IN Anna Knake

16:20 Uhr Dänische Fans im Biergarten In Stuttgart sind es etwa 23 Grad. Eine kleine Fußball-philosophische Frage: Wenn sich an so einem schönen Tag vor dem Spiel dänische Fans in den Biergarten setzen, um ein kühles Bier zu trinken: Ist das dann ein "Warm Up" oder ein "Cool down"? SWR AUTOR/IN Christian Spöcker

16:11 Uhr "Weiß, blau, rot, sind alle meine Farben...." Dieses Kinderlied geht mir mit neuem Text durch den Kopf, als ich dieses Foto von SWR Kollegin Kerstin Rudat sehe. Der Königsbau in der Stuttgarter City scheint heute fest in slowenischer Hand zu sein. SWR SWR, Kerstin Rudat AUTOR/IN Christian Spöcker

16:03 Uhr Michael sagt: "All friendly" in Stuttgart! SWR SWR Unsere SWR Kollegin Kerstin Rudat hat in Stuttgart Michael aus Dänemark kennengelernt. Er und seine Freunde haben in Hamburg einen Camper gemietet und sind mit Stop in Goslar nach Stuttgart gefahren. Sie stehen am Fernsehturm mit vielen Slowenen. Es sei gestern eine sehr netter Abend gewesen, "all friendly", sagt er. Sie haben Karten für alle drei Spiele der Dänen. Am Charlottenplatz stärken sie sich und kaufen noch Backwaren, bevor es zum Stadion geht. AUTOR/IN Kerstin Rudat Christian Spöcker

15:54 Uhr Warm-Up auf dem Marktplatz Knapp zwei Stunden bis zum ersten Anpfiff in der MHP-Arena in der Host-City: Die Fans machen sich in der Fanzone auf dem Marktplatz warm, zum Beispiel beim Schminken. Nebendran können sich die jungen Fußball-Fans auf einem Bolzplatz austoben. SWR swr AUTOR/IN Anna Knake

15:50 Uhr Slowenische Fans freuen sich auf das Spiel Noch sind es weniger als zwei Stunden bis zum Anpfiff. Schon seit Stunden sind Anhänger beider Mannschaften in der Stuttgarter City unterwegs - so wie diese slowenischen Fans. Slowenische Fans vor dem Spiel gegen Dänemark SWR AUTOR/IN Christian Spöcker