per Mail teilen

Anna Knake SWR Patricia Neligan

Anna Knake arbeitet als Multimedia-Reporterin für das Studio Stuttgart. Thematisch berichtet sie über alles, was die Stadt bewegt, gerne auch mit Blick auf Social Media. Ihr Volontariat hat sie beim SWR absolviert und war anschließend für eine Hospitanz im ARD Studio in Rio de Janeiro.

Vor dem SWR

Bevor es nach Stuttgart ging, hat Anna Knake in Erlangen im Bachelor Medienwissenschaften und im Master Medien – Ethik – Religion mit dem Schwerpunkt Islam studiert. So ziemlich jede freie Minute verbrachte sie beim Uniradio funklust, mit einer kurzen Pause für ein Auslandssemester in Costa Rica. Während eines Praktikums bei SWR Heimat hat es ihr dann der Kessel angetan, die neue Wahlheimat - bis heute.