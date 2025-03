Das Start-up Roboloon aus Stuttgart hat ein Mini-Luftschiff entwickelt, mit dem Stromtrassen, Bahnlinien und Pipelines überwacht werden können. Nun läuft ein Test mit Netze BW.

Ruhig liegt der langgezogene, weiße Ballon in der Luft. Präzise auf programmierter Bahn bewegt sich das Mini-Luftschiff über den Flugplatz des Modellflugvereins Böblingen. Parallel fliegt eine klassische Drohne, um das Fluggerät beim Abarbeiten der Flugbahn zu filmen. Das Video ist auf YouTube zu sehen : Ein gänzlich unspektakulärer Flug - so soll es auch sein: "fly longer, safer and peacefully quiet" ist das Motto der Stuttgarter Firma Roboloon, die das Mini-Luftschiff entworfen hat. Was in etwa meint: "Fliege länger und sicherer, ganz friedlich und ruhig."

Luftschiffe wie im 19. Jahrhundert mit Technik von heute

Das Start-up Roboloon baut auf dem Konzept des Luftschiffes aus dem 19. Jahrhundert auf, das mit dem Zeppelin zu Beginn des 20. Jahrhunderts seine große Zeit hatte. Das gleichnamige Flugobjekt des Start-ups ist ein mit Helium, also einem nicht entflammbaren, sehr leichten Gas, gefüllter Ballon. Er ist acht Meter lang und misst zwei Meter im Durchmesser. "Das Besondere bei uns sind das Antriebssystem und die Software dazu, die wir entwickelt haben", sagt Pala Ahmed. Der Maschinenbauer hat 2021 mit vier Kompagnons das Projekt gestartet: Roboloon ist eine Ausgründung der Universität Stuttgart. Alle fünf Gründer der Firma sind ehemalige Studenten aus verschiedenen Fachbereichen.

Das Drohnen-Luftschiff Roboloon ist acht Meter lang und mit Helium gefüllt. Roboloon

Ihre Idee: Denke kleiner und nutze dabei doch die Vorteile eines Luftschiffes. Dieses kann durch das Traggas lange in der Luft bleiben - bei kaum Energieverbrauch. Es kann auf der Stelle schweben und auch bei windiger Umgebung kontrolliert fliegen. Dabei ist es immerhin so kompakt, dass es im Auto-Anhänger an den Einsatzort gebracht und schnell startbereit gemacht werden kann. Aufpumpen braucht man es nicht. So bietet sich das Mini-Luftschiff aus Sicht der Tüftler zum effizienten Überwachen etwa von oberirdischen Stromtrassen, Bahnlinien und Pipelines an.

Bislang umständliche und teure Untersuchungen der Stromtrassen

Bislang ließ Netze BW seine 3.600 Kilometer Freileitungen zu Fuß, per Auto oder per Hubschrauber kontrollieren, alles langwierige, teure und nicht ganz risikolose Methoden. Gerade bei der genauen Begutachtung der Masten, insbesondere der Isolatoren. "Dafür klettern meine Kollegen auf der einen Seite den Masten hoch und auf der anderen wieder runter", erklärt Katharina Gill von Netze BW. Sie leitet das firmeneigene Projekt "NETZinspect", das nun nach neuen, effizienteren Wegen für die Inspektionen sucht.

Der Roboloon bei einer Mastbefliegung: Das Luftschiff soll aus sicherer Entfernung detaillierte Aufnahmen etwa der Isolatoren machen - jene sechs schwarze "V"s im Bild zwischen Masten und Leitungen. Die Ergebnisse werden nun überprüft. roboloon

Kann da das Mini-Luftschiff überzeugen? Am Freitag haben sie den Roboloon an drei Strommasten der Netze BW erprobt. "Es ist wie erwartet gut gelaufen", sagt Ahmed. Parallel flog der direkte Konkurrent, ein Multicopter. Auch er machte möglichst scharfe und detaillierte Fotos, insbesondere von den Isolatoren der Strommasten. Diese Bilder werden nun genau verglichen. Wenn das Ergebnis überzeugt, will Roboloon bald mehrere Kilometer Trasse am Stück testweise überprüfen, sagt Ahmed. Wobei das Luftschiff auch außer Sichtbereich fliegen würde.

Längere Flugzeiten und weniger Risiken bei Kontrollverlust

Wie sieht der Vergleich zwischen Mini-Luftschiff und Multicopter sonst aus, also jenen Drohnen, die prinzipiell billiger und längst weit verbreitetet sind? "Da gibt es schon vieles aus dem Regal, aus dem man sich seine eigene Drohne zusammenbasteln kann", sagt Ahmed. So sind solche Fluggeräte auch bei Netze BW schon regulär im Einsatz. Aber diese Drohnen hätten kürzere Flugzeiten, vielleicht 30 bis 40 Minuten, und dann bräuchten sie einen Batteriewechsel. Der Roboloon hingegen kann nach Angaben der Entwickler rund fünfmal so lang und weit fliegen.

Mitarbeiter von Netze BW und Roboloon lassen das Luftschiff starten. roboloon

Bei normalen Drohnen kommt hinzu: Bei einem technischen Defekt oder Kontrollverlust können sie abstürzen und Menschen, Gebäude oder eben die zu untersuchende kritische Infrastruktur treffen. Ein Mini-Luftschiff hingegen sinkt nur allmählich zu Boden. Es fliegt schon heute automatisiert eine vorbestimmte Strecke ab und macht selbstständig Bilder. Der Techniker am Boden muss nur noch die Arbeit überwachen. Ziel sei sogar ein autonomer Betrieb, so Ahmed, also dass das Fluggerät auch ohne menschliche Überwachung seine Arbeit verrichtet. Netze BW versucht zudem, künftig auch die Bilderauswertung durch KI unterstützen zu lassen.

Kleiner ökologischer Fußabdruck, große Verzückung

Es geht also um Effizienz. Und diese Suche nach einer möglichst effizienteren Prüfung der Freileitungen bekommt noch mal mehr Bedeutung durch die Energiewende. "Unser Hochspannungsnetz wird in den nächsten Jahren stark ausgebaut", sagt Katharina Gill von Netze BW. Heißt: Mehr Masten, mehr Kontrollen. Außerdem verringert sich mit energiesparenden Drohnen oder Luftschiffen statt Autos und Hubschraubern für die Überwachung der Infrastruktur auch der CO₂-Fußabdruck.

Und: Während Spaziergängerinnen und Spaziergänger stets skeptisch reagierten, wenn eine gewöhnliche Drohne aufsteigt, seien sie bei einem Mini-Luftschiff oft geradezu verzückt, sagt Gill. Auch dieses positive Image sei nicht zu vernachlässigen.