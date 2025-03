per Mail teilen

Kriminelle sind in Kevin Kurányis Zuhause in Stuttgart-Sonnenberg eingebrochen. Im SWR berichtete er, wie er den Abend erlebte.

Unbekannte sind am Freitag im Haus des Ex-VfB Stuttgart Spielers Kevin Kurányi eingebrochen. Wie der Fußballstar dem SWR mitteilte, sei er abends nach Hause gekommen und habe dabei die Einbrecher überrascht. Die beiden unbekannten Männer sind laut Polizei über eine Balkontür in das Haus in Stuttgart-Sonnenberg eingebrochen.

Der Ex-VfB-Stuttgart-Spieler erzählte dem SWR am Mittwoch, er sei nach Hause gekommen und habe gemerkt, dass Licht brannte und sich Menschen im Haus befanden. Daraufhin habe er gerufen - und die Einbrecher seien geflüchtet.

Er sei den Männern noch hinterhergerannt, sagte Kurányi weiter, doch er habe sie nicht mehr eingeholt. Laut Polizei haben die Einbrecher Bargeld, Schmuck und mehrere Handtaschen im Wert von rund 150.000 Euro mitgenommen. Ein Sprecher des Fußballspielers sagte, es seien auch Erinnerungsstücke darunter gewesen.