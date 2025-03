Ein 48-Jähriger steht unter Verdacht, seine gleichaltrige Frau getötet zu haben. Dabei sollen sich auch die Kinder der beiden in der Wohnung befunden haben.

Ein Mann soll in Neckargröningen (Landkreis Ludwigsburg) seine Frau tödlich verletzt haben. Das haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Donnerstag bekannt gegeben. Am Morgen habe der Rettungsdienst die leblose Frau sowie ihren schwer verletzten Mann in einer Wohnung aufgefunden.

Verletzter Ehemann befindet sich in Klinik

Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht bislang davon aus, dass der Mann der gleichaltrigen Frau die tödlichen Verletzungen zugefügt hat. Anschließend soll er versucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Kinder des Paares waren vor Ort

Außer den beiden Erwachsenen befanden sich den Angaben zufolge auch ihre gemeinsamen Kinder in der Wohnung. Die 14 und 15 Jahre alten Jungen blieben demnach unversehrt. Sie befinden sich nun bei Verwandten.