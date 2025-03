Zwei unbeteiligte Frauen sterben bei einem illegalen Autorennen in Ludwigsburg. Drei Tage später können die Beamten einen Ermittlungserfolg vermelden.

Nach dem Unfall in Ludwigsburg vom Donnerstag, bei dem zwei junge Frauen ums Leben kamen, hat die Polizei einen Fahndungserfolg zu verzeichnen. Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntagabend mitteilten, wurde eine weitere Person ermittelt. Sie steht im Verdacht, möglicherweise ein zweites, an dem Unfall beteiligtes Fahrzeug gefahren zu haben und an dem illegalen Autorennen beteiligt gewesen zu sein. Die Person befindet sich den Angaben zufolge nicht in Untersuchungshaft.

Wie die Beamten weiter mitteilten, werde die nach dem tödlichen Unfall eingerichtete Ermittlungsgruppe "Urban" am Montag personell noch einmal aufgestockt. Die Verifizierung des Tatverdachts sei derzeit eine der zahlreichen Aufgaben der Ermittlungsgruppe.

Zwei Tote nach illegalem Autorennen: Polizei warnt vor Spekulationen

Spekulationen zu dem Vorfall und der zweiten Person, die an dem Rennen beteiligt gewesen sein soll, wiesen Polizei und Staatsanwaltschaft indes zurück. Die Verbreitung von falschen Informationen helfe niemandem, sondern erschwere die Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft, hieß es dazu.

Die Ermittler gehen nach bisherigem Stand davon aus, dass sich zwei Autos am Donnerstagabend ein Rennen lieferten. Dabei soll eines der Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit in den Wagen einer 23-Jährigen gefahren sein, die gerade von einer Tankstelle auf die Straße fuhr. Ihr Auto wurde gegen Bäume geschleudert. Die 23-Jährige und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle.

Der mutmaßliche Unfallverursacher des am Unfall beteiligten Fahrzeugs verletzte sich leicht und wurde festgenommen. Am Freitag erließ ein Richter Haftbefehl wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge in zwei Fällen gegen den 32-Jährigen. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Bis zuletzt war der Fahrer eines zweiten Wagens unerkannt entkommen. Die Polizei entdeckte das Fahrzeug verlassen in der Nähe der Unfallstelle. Der Wagen wurde von den Ermittlern beschlagnahmt und abgeschleppt.