Die Fasnets-Umzüge in der Region finden am Faschings-Wochenende mit überarbeiteten Sicherheitskonzepten statt. In Weil der Stadt wird die Polizei wieder eine Drohne einsetzten.

Am Faschingswochenende, insbesondere am Sonntag, sind in vielen Städten und Ortschaften in der Region Stuttgart die Narren los. Große Umzüge finden etwa in Neuhausen (Kreis Esslingen), Weil der Stadt (Kreis Böblingen) und in Donzdorf (Kreis Göppingen) statt. Die Sicherheitskonzepte für die Fasnets-Umzüge haben die Veranstalter angepasst: Kommunen, Polizei und Veranstalter haben die Sicherheitsmaßnahmen nachjustiert - gerade nach den Anschlägen in München und Magdeburg.

Nach München und Magdeburg: mehr Sicherheit für die Fasnet

So teilte die Stadt Donzdorf auf SWR-Anfrage mit, die Sicherheits-Maßnahmen noch einmal deutlich erhöht zu haben. Auch Weil der Stadt hat am Sicherheits-Konzept geschraubt. Details möchte man aus einsatztaktischen Gründen nicht nennen. Die Stadt Stuttgart hatte bereits vergangene Woche neue Sicherheitsmaßnahmen bekannt gegeben. Der große Umzug dort am Faschingsdienstag wird dieses Jahr über eine kürzere Strecke führen und die Abschlussveranstaltung wird auf dem Schillerplatz stattfinden. Dieser ist gegen unbefugte Zufahrten gesichert.

Weil der Stadt: Drohne fliegt über Fasnets-Umzug

Die Polizei Ludwigsburg teile mit, wie schon in der Vergangenheit eine Drohne während des Umzuges einzusetzen. So sei es möglich, eine gute Übersicht über den Umzug zu gewinnen. Damit wollen die Beamten mögliche Gefahren rechtzeitig erkennen. Die Drohne kann auch helfen, Sicherheitskräfte bei Bedarf schnell zum Einsatzort zu führen. Der Kulturring Donzdorf und der Narrenbund Neuhausen sind davon überzeugt, mit den angepassten Sicherheitsmaßnahmen möglichst sichere Fasnets-Umzüge gewährleisten zu können. Sie freuen sich auf alle Besucherinnen und Besucher, die mit ihnen zusammen feiern.