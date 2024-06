Fußballschauen gemeinsam mit anderen - das geht in Ulm und auf der Ostalb auch zur EM 2024. Während sich die meisten Städte dieses Mal zurückhalten, bieten private Veranstalter Public Viewings an.

Am Freitag hat die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland begonnen. Public Viewings gibt es diesmal allerdings nicht auf dem Münsterplatz in Ulm oder dem Petrusplatz in Neu-Ulm. Wer dennoch gemeinsam mit anderen die Spiele schauen will, der findet trotzdem was. Neben vielen Kneipen, die die Partien zeigen, gibt es in und um Ulm herum sowie in Ostwürttemberg auch größere Veranstaltungen.

Wer in der Ulmer Innenstadt schauen möchte, kann das im "Cocomo" tun. Der Club in der Fußgängerzone überträgt mehrere Spiele (darunter alle der deutschen Mannschaft) auf einer großen Leinwand. Außerdem haben sämtliche Cafés und Bars in Ulm extra Fernseher aufgestellt, um die EM-Spiele zu übertragen. Der Münsterplatz ist für Public Viewing dagegen tabu, unter anderem wegen eines Konzertes der Wiener Philharmoniker am Finaltag.

In der ratiopharm-Arena in Neu-Ulm wird auch das zweite Spiel der Deutschen übertragen. Zunächst war das Public-Viewing nur für das Auftaktspiel 14. Juni geplant. Auch wenn der Eintritt frei ist, werden trotzdem Tickets benötigt, die man online bestellen kann. Weitere Übertragungen sind von Veranstalterseite noch nicht angekündigt.

Auch das Dietrich Theater Neu-Ulm zeigt auf der großen Leinwand die Vorrundenspiele der Deutschen, alle weiteren Begegnungen der Mannschaft um Julian Nagelsmann sind zumindest angedacht. Als Eintritt wird eine Sicherheitspauschale von 3 Euro erhoben - Servicekräfte werden das Spiel über im Saal sein, um für ein harmonisches Fußballschauen zu sorgen, sagte das Kino dem SWR.

Eine ebenso wetterunabhängige Alternative bietet das Kino-Center Heidenheim und zeigt zunächst die Vorrundenspiele von Deutschland, bei freiem Eintritt. Das Angebot gilt auch im Kino Regina in Ellwangen und im Kinopark Aalen.

Das steckt hinter der "Public-Viewing-Verordnung" Das Bundeskabinett hat für die Fußball-EM in Deutschland eine "Public-Viewing-Verordnung" gebilligt. Somit können Kommunen die öffentliche Übertragung von Spielen nach 22 Uhr erlauben. Das ist sonst durch Lärmschutzvorgaben limitiert. Insgesamt beginnen 26 der 51 Turnierspiele um 21 Uhr. Dies gilt zum Beispiel für das Finale am 14. Juli, aber auch das Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland (14. Juni) und das Gruppenfinale gegen die Schweiz (23. Juni).

In Aalen (Ostalbkreis) wird das "wohl größte gemeinsame Fußballschauen" am Besucherbergwerk Tiefer Stollen angeboten, so wirbt zumindest Viktoria Wasseralfingen auf seiner Homepage. In einem Festzelt für 1.000 Menschen werden alle Spiele der deutschen Nationalelf auf einer großen Leinwand gezeigt.

In Schwäbisch Gmünd hofft unter anderem die Strandbar am Remsstrand auf gutes Wetter und bis zu 1.200 Fußballfans, die die Spiele gemeinsam erleben wollen.

In Neresheim ist ein Public Viewing zum Spiel Deutschland gegen Ungarn am 19. Juni und die Schweiz gegen Deutschland am 23. Juni geplant. Der Stadtgarten öffnet um 20 Uhr, eine Stunde vor Spielbeginn. Der Eintritt ist frei, die Verpflegung sorgt die Narrenzunft Neresheim. Der EM-Auftakt am 14.6. wird auf dem Dorf- und Bürgerfest in Neresheim-Ohmenheim gezeigt.

In Ellwangen ist die EM-Arena am Marktplatz wieder aufgebaut. Es sollen alle Spiele der Europameisterschaft bis zum 14. Juli auf einer großen LED-Leinwand gezeigt werden. Außerdem gibt es einen Biergarten.

Die Stadt Nördlingen (Kreis Donau-Ries) veranstaltet ein Public Viewing im Kulturzentrum Ochsenzwinger. Die deutschen Vorrundenspiele würden in der Halle gezeigt. Sollte das deutsche Team weiterkommen, nehme man auch die Freifläche davor dazu, so ein Sprecher der Stadt. 700 bis 800 Stehplätze seien so möglich.