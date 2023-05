Monika Götz ist multimediale Redakteurin im SWR Studio Ulm. Ihre Schwerpunkte sind redaktionelle Planung, Regionalnachrichten für Hörfunk und Online. Nach dem Studium in München und Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule (DJS) war Monika Götz beim Süddeutschen Rundfunk in Heilbronn und Heidelberg sowie beim Südwestfunk in Freiburg tätig. Seit Ende 1995 arbeitet sie beim inzwischen fusionierten SWR im Studio in Ulm.

Heimat

Aufgewachsen in München, inzwischen glücklich in Neu-Ulm, das gerade noch so zu Bayern gehört.

Mein Antrieb

Die vielen interessanten Geschichten, die sich täglich bieten, zu recherchieren und verständlich zu erzählen.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Allem, was in der Region zwischen Ellwangen und Ehingen und zwischen Merklingen und Burgau passiert.

Journalistisch prägend für mich war

Die Unterrichtsstunden mit vielen bekannten Journalistinnen und Journalisten an der DJS in München.

Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Ich werde die Pressekonferenz zur Pleite der Drogeriemarktkette Schlecker im Januar 2012 nie vergessen. Die Kinder von Anton Schlecker, die sich bislang kaum öffentlich zeigten, verkünden das Aus. Meike Schlecker sagt damals auf die Frage eines Journalisten den berühmten Satz: "Ich glaube, Sie haben das nicht verstanden. Es ist nichts mehr da." Die Schlecker-Pleite mit all ihren Folgen hat uns viele Jahre intensiv beschäftigt.

In meiner Freizeit mache ich am liebsten

Volleyballspielen, im Chor singen und im Garten chillen.