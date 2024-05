Während der Fußball-EM werden Hunderttausende Fans in Stuttgart erwartet. Viele von ihnen wollen übernachten. Die Hotelpreise sind entsprechend hoch. Aber es gibt auch bezahlbare Zimmer.

Die Preise für Hotelzimmer in Stuttgart während der Fußball-Europameisterschaft sind teilweise um ein Vielfaches höher als sonst. Besonders tief müssen Fans in die Tasche greifen, die in der Innenstadt oder in der Nähe des Stadions übernachten möchten. Selbst Angebote für 2.000 Euro und mehr werden für eine Nacht verlangt.

Am 19. Juni spielt die deutsche Nationalelf gegen Ungarn. Die Nachfrage nach Unterkünften ist entsprechend groß. Günstige Übernachtungsangebote gibt es an diesem Tag in Stuttgart praktisch nicht mehr. Die meisten Unterkünfte liegen bei 300 bis 1.000 Euro die Nacht. Das zeigt eine Recherche auf Buchungsportalen.

Viele der Zimmer unter 400 Euro befinden sich allerdings weder im Stadtteil Bad Cannstatt noch in der Innenstadt, sondern in weniger zentral zum Stadion und zu den Fanmeilen gelegenen Stadtteilen wie Möhringen oder Zuffenhausen. Am anderen Ende der Preisskala gibt es Appartements in Bad Cannstatt für rund 2.000 Euro für zwei Personen und eine Nacht.

Für eine Übernachtung am 19. Juni in Stuttgart werden Preise von teilweise über 2.000 Euro verlangt. (Screenshot vom 30. April 2024: Buchungsplattform Booking.com) SWR Screenshot: Booking.com

Wie sehr die Preise mit der EM zusammenhängen, zeigt sich an zwei Beispielen. Ein 16 Quadratmeter großes Zwei-Bett-Zimmer in einem modernen, aber eher einfachen Hotel in Stuttgart-Bad Cannstatt kostet am Spieltag Deutschland gegen Ungarn rund 380 Euro. Würde man es für einen Abend Ende April buchen, wären es nicht einmal 90 Euro.

Ein Einzelzimmer mit Gemeinschaftsdusche kostet in einem ebenfalls in der Nähe des Stadions gelegenen Hotel 899 Euro - am 19. Juni. Eine kurzfristige Buchung für beispielsweise Anfang Mai würde nur 55 Euro kosten. Das entspricht einem Faktor von rund 16 Mal so viel während der EM wie zu anderen Zeiten.

Nicht nur an den Spieltagen selbst sind die Preise hoch. Viele Fußball-Fans reisen schon einen Tag früher an. Denn wenn ein Spiel um 18 Uhr beginnt und man schon um 15 Uhr im Stadion sein will, wäre für viele ein Check-In im Hotel davor ein unnötiger Stress, heißt es bei Stuttgart Marketing.

Viele Fans bleiben auch drei Nächte vor Ort, so die Erfahrung von Andrea Gerlach von Stuttgart Marketing. Trotzdem gebe es genügend Hotelzimmer in der Stadt Stuttgart. Denn waren es 1995 noch 11.700 Betten, stieg die Zahl bis zur Fußball-WM 2006 auf mehr als 16.000. Seitdem ist sie auf nun mehr als 24.000 Betten gestiegen. Für die gesamte Region wird die Bettenkapazität mit 64.000 angegeben.

Außerhalb von Stuttgart gibt es deutlich günstigere Angebote. So finden sich selbst an Top-Spieltagen wie dem 19. Juni in den Kreisen Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen oder Rems-Murr Doppelzimmer für unter 100 Euro pro Nacht. Sucht man dort aber rund um die mit der S-Bahn besonders gut angebundenen Städte wie Esslingen oder Ludwigsburg gibt es auch dort nur wenige Angebote unter 300 Euro.

Oft lohnt sich nicht nur der Blick auf Buchungsportale. Manche Hotels bieten die Zimmer über die eigene Webseite deutlich günstiger an, rät Andrea Gerlach von Stuttgart Marketing.

Parallel zur Fußball-Europameisterschaft finden auch Messen in Stuttgart statt. Um auch dafür genügend Übernachtungskapazitäten zu haben, hat Stuttgart Marketing bereits vor mehr als einem Jahr etliche Zimmer geblockt. "Da waren die Preise auch schon hoch, aber nicht so hoch wie jetzt", so Andrea Gerlach weiter.

Wer nicht in einem Zimmer, sondern im privaten Wohnmobil übernachten will, für den gibt es Stellplätze auf dem Cannstatter Wasen. Für die gesamte EM-Zeit wurde laut Stuttgart Marketing die Kapazität um 200 Stellplätze erhöht.

Unabhängig von der Anzahl der noch freien Betten finden viele Passantinnen und Passanten in der Stuttgarter Innenstadt die Preise in hoher drei- bis niedriger vierstelliger Höhe nicht in Ordnung. Sie sprechen von "Abzocke" und "unfairen Preisen gegenüber den von auswärts kommenden Fans. Andere nennen es "ganz normale Marktwirtschaft" und ein Mann berichtet von Paris, wo im Sommer die Olympischen Spiele stattfinden werden: "Da ist das hier noch billig dagegen."