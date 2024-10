Eine technische Störung sorgt derzeit für Probleme an mehreren deutschen Flughäfen - darunter auch in Stuttgart. Für kurze Zeit waren am Airport keine Abflüge möglich. Noch immer brauchen Reisende viel Geduld.

Technische Probleme sind am Freitag die Ursache für Probleme an mehreren deutschen Flughäfen. Auch in Stuttgart waren für kurze Zeit keine Abflüge möglich. Ab 10:15 Uhr hätten am Stuttgarter Flughafen kurzfristig keine Flieger abheben können, sagte eine Sprecherin des Airports dem SWR. Ankünfte waren nicht betroffen. Das technische Problem sei kurz nach dem Ausfall aber schon wieder behoben worden. Nun sei man daran, den Rückstau der verspäteten Flüge aufzuholen. Vereinzelt kam es zu Verspätungen von bis zu einer Stunde. Die Auslastung lag laut dem Stuttgarter Airport um die Mittagszeit bei 70 bis 80 Prozent. Problem mit dem Datenaustausch Von der technischen Störung sind auch andere Flughäfen betroffen, darunter in Frankfurt. Laut der Deutschen Flugsicherung hat es ein Problem mit dem Datenaustausch gegeben. Die Panne sei inzwischen behoben, teilte Fraport, der Betreiber des Frankfurter Airports, gegen Mittag mit. Reisende sollen ihre Flüge checken In Frankfurt kam es teilweise zu mehrstündigen Verspätungen und einigen Annullierungen. Auch in Düsseldorf wurden Flüge gestrichen. Fluggästen wurde empfohlen, den Flugstatus regelmäßig auf den Internetseiten der jeweiligen Fluggesellschaften zu prüfen, so Fraport. Auch am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden kam es nach Angaben des Flughafenbetreibers zu geringen Verspätungen bei den Abflügen.