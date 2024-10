Mit den Wintermonaten nehmen Einbrüche zu. Familie Bohm aus Weilimdorf erlebte im Urlaub einen Einbruch auf dem Smartphone mit. Das hinterlässt ein mulmiges Gefühl.

Laut Bundeskriminalamt steigen die Einbruchszahlen in der dunklen Jahreszeit an. Auf die Herbst- und Wintermonate blickt Familie Bohm aus Weilimdorf (Kreis Stuttgart) mit einem mulmigen Gefühl. Denn bereits dreimal musste sie über die Überwachungskamera dabei zusehen, wie jemand unbefugt das Gelände ihrer Gartenwirtschaft betrat. Das nagt am Sicherheitsgefühl der Familie.

Weilimdorf: Eindringling bricht während Familienurlaub ein

So hatten sie sich den Urlaub vor ein paar Wochen nicht vorgestellt: Statt die Seele baumeln zu lassen, musste Familie Bohm über die Überwachungskamera mit ansehen, wie jemand auf dem Gelände ihrer Gartenwirtschaft unterwegs ist. Aufnahmen zeigen: Ein Mann auf Rollschuhen fährt im Außenbereich des Lokals in der Kleingartenanlage in Weilimdorf. Er rollt an der Außentheke vorbei, schaut in den Kühlschrank und scheint auf der Suche nach etwas zu sein.

Beim zweiten Einbruch hebelte der Täter die Tür zur Küche auf. Ob der Täter wirklich ins Innere des Gebäudes kam, weiß die Familie nicht. SWR Siri Warrlich

Die Bohms verkaufen auch Blumen. Immer wieder hätten welche gefehlt, sagt Timo Bohm. Dann kamen die Eindringlinge, einer brach die Küchentür auf, und auch ein Zigarettenautomat vor dem Gelände der Bohms wurde gesprengt. Wirtschaftlich entstand kein großer Schaden, aber es hinterließ bei der Familie ein mulmiges Gefühl.

Herzrasen, sobald die Kamera angeht

Die Wirtsfamilie hat inzwischen mehrere Überwachungskameras installiert, zum Teil auch als Reaktion auf die Vorfälle. Die Kameras zeichnen auf, sobald sich etwas bewegt. Diese Aufzeichnung geht dann direkt an sein Handy. Mittlerweile gehe der Puls gleich hoch, wenn die Kamera etwas einfange, so Gerhard Bohm.

Da kriegst du dann so ein richtiges Herzrasen, und wenn du dann wieder siehst, 'Oh, Bewegungsalarm' - auch wenn da nur eine Katze durchgelaufen ist - geht dir schon das Herz.

Auch im Hinblick auf die früher einsetzende Dunkelheit im Herbst und Winter verspüren sie ein komisches Gefühl, erzählt Sohn Timo Bohm. Vater Gerhard Bohm hat Angst, abends alleine die Gartenwirtschaft abzuschließen. Aber sie versuchen positiv in die Zukunft zu blicken und sich nicht einschüchtern zu lassen. Schließlich betreibt die Familie ihr Lokal in der Kleingartenanlage schon seit mehr als 40 Jahren.

Die Gartenwirtschaft im Kleingarten bei Weilimdorf (Kreis Stuttgart) gibt es schon seit mehr als 40 Jahren. SWR Siri Warrlich

Mehr Wohnungseinbrüche in Stuttgart

Laut Polizei Stuttgart ist die Zahl der Wohnungseinbrüche zuletzt angestiegen. 2023 sind demnach fast ein Drittel mehr Wohnungseinbrüche begangen worden als im Jahr 2022. Blickt man jedoch auf die letzten 20 Jahre und auf ganz Baden-Württemberg zeigt sich, dass 2023 mit etwa 5.200 Wohnungseinbrüchen das Jahr mit dem zweitniedrigsten Wert war, so das Innenministerium Baden-Württemberg.