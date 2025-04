Wer kann, sollte das schöne Wetter in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen nutzen. Denn: Mit Sonnenschein und Wärme ist ab Sonntag, pünktlich zum Start der Osterferien, erstmal Schluss. Am Freitag wird es noch sonnig und bis zu 22 Grad warm. Noch besser sieht es am Samstag aus, dann sind bis zu 25 Grad drin.