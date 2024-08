per Mail teilen

Frederike Hagedorn arbeitet für das Studio Stuttgart als multimediale Reporterin und studiert parallel Regie für journalistische Filme an der Filmakademie Baden-Württemberg. Film liegt ihr daher am nächsten, mit Online und Hörfunk hat sie sich aber, seit sie im Studio Stuttgart ist, auch angefreundet. Für sie ist das Wichtigste, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, ihre Geschichten zu erzählen und hinter die Kulissen zu schauen.

Vor dem SWR

Frederike Hagedorn hat Medienkommunikation in Salzgitter studiert, mehrere Praktika in Produktionsfirmen absolviert und beim NaturVision-Filmfestival in der Projektorganisation gearbeitet.