Bei Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) ist ein 78-jähriger Pilot mit einem Kleinflugzeug tödlich verunglückt. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar.

Am Samstagvormittag ist ein Ultraleichtflugzeug bei Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) abgestürzt. Laut Polizei kam für den 78-jährigen Piloten jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat zusammen mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die Ermittlungen aufgenommen.

Kleinflugzeug in schwer zugänglichem Waldgebiet abgestürzt

Das einmotorige Leichtflugzeug vom Typ CT sei von Künzelsau (Hohenlohekreis) gestartet. Auf Höhe Weilheim an der Teck habe man den Kontakt zum Piloten verloren. Gegen 10:45 Uhr gingen Anrufe bei der Polizei über einen Flugzeugabsturz ein. Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein und konnte das Kleinflugzeug in einem unwegsamem Waldgebiet zwischen Häringen (Kreis Esslingen) und Gruibingen (Kreis Göppingen) finden. Die Unfallursache ist noch unklar, so die Polizei.