Besucher auf dem Stuttgarter Frühlingsfest müssen pro Liter Bier mit zu bis 14,40 Euro rechnen. Im Vergleich zum Wasen im vergangenen Herbst sei der Preis aber günstiger.

Am 19. April beginnt das 85. Frühlingsfest in Stuttgart. Der Preis für die Maß Bier soll in diesem Jahr zwischen 14,10 und 14,40 Euro liegen. Damit sei die Maß etwas günstiger als auf dem Wasen im vergangenen Herbst. Im Vergleich zum Frühlingsfest vor einem Jahr ist der Preis allerdings angestiegen, so der Veranstalter.

Frühlingsfest: Die Maß ist teurer als letztes Jahr

Auf dem Cannstatter Volksfest im vergangenen Herbst kostete die Maß noch bis zu 14,70 Euro. Auf dem diesjährigen Frühlingsfest kommen die Besucherinnen und Besucher etwas günstiger davon. Vergleicht man den Preis mit dem Frühlingsfest im letzten Jahr, sei der Bierpreis allerdings angestiegen, so der Veranstalter. Im vergangenen Jahr kostete die Maß Bier auf dem Frühlingsfest noch zwischen 13,60 und 13,80 Euro. Wer dort in diesem Jahr Bier trinken möchte, muss also zwischen 50 und 60 Cent mehr ausgeben, als noch 2024.

In drei Wochen wird auf dem Cannstatter Wasen beim 85. Frühlingsfest wieder geschunkelt. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 1,4 Millionen Gäste auf das Festgelände. Auch in diesem Jahr haben die Schausteller an 23 Tagen ihre Fahrgeschäfte, Buden und Imbisse geöffnet.