Nach der Todesfahrt in Mannheim am Rosenmontag findet der große Fastnachtsumzug in Stuttgart trotzdem statt. Doch es muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Am Faschingsdienstag soll der Fastnachtsumzug in der Stuttgarter Innenstadt wie geplant stattfinden. Das hat die Stadt Stuttgart nach der tödlichen Autofahrt in Mannheim mit zwei Toten und mehreren Verletzten am Rosenmontag bekannt gegeben. Der größte Fastnachtsumzug Baden-Württembergs soll um 14 Uhr in der Stuttgarter Innenstadt starten. Narrenzünfte, Spielmannszüge und Guggenmusiker ziehen von der Tübinger Straße aus Richtung Schlossplatz.

Bereits nach dem Anschlag in München am 13. Februar hat die Stadt Stuttgart gemeinsam mit Sicherheitspartnern und einem Sachverständigen für Veranstaltungssicherheit ein Sicherheitskonzept erarbeitet, wodurch der Fastnachtsumzug in Stuttgart besser gesichert werden sollte.

Wir haben alle Anstrengungen zur Absicherung der Veranstaltungen unternommen, auch wenn es keine hundertprozentige Sicherheit geben kann. Der Polizei liegen keine Erkenntnisse für eine konkrete Gefährdungslage in Stuttgart vor.

Die Stuttgarter Umzugsstrecke wurde verkürzt, Zufahrten gesichert und die Abschlussparty auf den Schillerplatz verlegt. Die Sicherheitsstufe sei ohnehin schon auf der höchsten Stufe, so die Polizei.

An die 60 Festwagen sollen am Faschingsdienstag für bunten Trubel und Stimmung sorgen. Um 14 Uhr sammeln sie sich in der Tübinger Straße, so der Veranstalter Gesellschaft Möbelwagen. Von dort geht es über die Eberhardstraße Richtung Marktplatz. Am Schillerplatz vorbei umrundet der Umzug den Schlossplatz und löst sich um den Schillerplatz auf. Dort findet dann die Abschlussparty ab 16:30 Uhr statt. Mit Musik kann dort bis 22 Uhr gefeiert werden.

In der Stuttgarter Innenstadt muss mit Straßensperrungen und Halteverboten gerechnet werden. Seit 6 Uhr darf entlang der Umzugsstrecke nicht gehalten oder geparkt werden. Von 12 bis 17 Uhr werden die Straßen, auf denen der Umzug entlang zieht, voll gesperrt. Auch für Radfahrer ist die Hauptradroute 1 zwischen Tübinger Straße auf Höhe Feinstraße sowie Holzstraße auf Höhe Marktstraße gesperrt.

Die Stadt Stuttgart empfiehlt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu fahren. Allerdings entfällt die Bushaltestelle Schlossplatz. Dort können die Busse aufgrund des Umzugs von 10 bis 17:30 Uhr nicht halten. Dafür fahren sie die Haltestelle Charlottenplatz an. Mehr Informationen zu Umleitungen aufgrund des Fastnachtsumzugs gibt es auf der Webseite der SSB .

Taxistände entlang der Umzugsstrecke stehen während des Zeitraums ebenfalls nicht zur Verfügung. Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto fahren, sollen sich nach dem Parkleitsystem richten, so die Stadt Stuttgart.