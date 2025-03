Am Rosenmontag ist ein Auto in Mannheim in eine Menschenmenge gefahren. Trotzdem soll in Stuttgart am Faschingsdienstag der größte Fastnachtsumzug Baden-Württembergs stattfinden.

Am Dienstag soll der Fastnachtsumzug in der Stuttgarter Innenstadt wie geplant stattfinden. Das hat die Stadt Stuttgart dem SWR am Montagnachmittag mitgeteilt. Die Gefährdungsbeurteilung der aktuellen Lage habe das ergeben, da genau solche Zwischenfälle wie in Mannheim bereits im Sicherheitskonzept durch die vergangenen Vorfälle berücksichtigt seien, so die Stadt.

Ordnungsbürgermeister Clemens Maier teilte mit, die Stadt wolle in Abstimmung mit den Veranstaltern den Stuttgarter Faschingsumzug und den Fasnetsumzug in Hofen durchführen. "Wir haben alle Anstrengungen zur Absicherung der Veranstaltungen unternommen, auch wenn es keine hundertprozentige Sicherheit gibt", so Maier in einer Mitteilung. Der Polizei lägen keine Erkenntnisse für eine konkrete Gefährdungslage in Stuttgart vor.

Unsere Gedanken sind bei den Opfern von Mannheim und von anderen Anschlägen in jüngerer Vergangenheit. Dennoch müssen wir in schwerer Zeit auch mit erhobenem Haupt Mut schöpfen und mit Zuversicht nach vorne blicken.

Derzeit ist noch unklar, ob es sich bei dem Vorfall in Mannheim um einen Anschlag handelt.

Polizei: Ohnehin höchste Sicherheitsstufe in Stuttgart

Die Polizei Stuttgart teilte dem SWR mit, schon vor dem Vorfall in Mannheim sei in Stuttgart die Sicherheit erhöht worden. Bereits nach dem Anschlag in München am 13. Februar habe die Stadt Stuttgart unter anderem mit einem Sachverständigen für Veranstaltungssicherheit ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Faschingsveranstaltungen sollen dadurch sicherer sein.

Für den Fastnachtsumzug am Dienstag in der Stuttgarter Innenstadt wurden bereits nach dem Münchener Anschlag zum Beispiel die Umzugsstrecke verkürzt, Zufahrten gesichert und die Abschlussparty auf den Schillerplatz verlegt. Daher soll der Umzug auch wie geplant stattfinden, so die Stadt Stuttgart am Montag.

Fastnachtsumzug Stuttgart: Bis zu 90.000 Besucher werden erwartet

An die 60 Festwagen sollen am Faschingsdienstag für bunten Trubel und Stimmung in der Stuttgarter Innenstadt sorgen. Es ist geplant, dass sie sich um 14 Uhr in der Tübinger Straße sammeln und dann bis zum Schlossplatz ziehen, so die 1. Stuttgarter Karnevalsgesellschaft "Gesellschaft Möbelwagen". Diese rechnet mit 70.000 bis 80.000 Besucherinnen und Besuchern. Im vergangenen Jahr lag die Besucherzahl bei 90.000 Menschen, so die Stadt Stuttgart.