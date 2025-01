Am Samstagmittag ist es zu einem Unfall zwischen Gemmrigheim und Neckarwestheim gekommen. Acht Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind lebensbedrohlich.

Bei einem Unfall am Samstagmittag zwischen Gemmrigheim und der Abzweigung zu Neckarwestheim (beides Kreis Ludwigsburg) wurden mehrere Personen schwer verletzt, darunter auch ein Kind. Drei Autos waren auf der Kreisstraße 1625 in den Unfall verwickelt. Laut Polizei wurden die verletzten Personen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Ein Kind lebensbedrohlich verletzt

Die Einsatzkräfte vor Ort seien "massiv beschäftigt", so eine Sprecherin der Polizei. Aktuell gehe man von zwei leicht verletzten und sechs schwer verletzten Personen aus. Darunter sei ein Kind, das lebensbedrohlich verletzt wurde, so die Polizei. Die Straße sei in beide Richtungen gesperrt. Die Vollsperrung soll bis in den Abend andauern. Wie es zu dem Unfall kam und wie hoch der Schaden ist, sei derzeit noch unklar.