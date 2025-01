Nach einem Unfall mit einem überladenen Auto drohen der Fahrerin theoretisch bis zu drei Jahre Haft. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Nach dem Unfall am Freitagnachmittag auf der Ohnholdstraße in Stuttgart-Möhringen drohen der Fahrerin nach Angaben der Polizei bis zu drei Jahre Haft. Gegen die Fahrerin werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei dem SWR am Montag auf Anfrage mit. In dem Fahrzeug saßen den Angaben zufolge insgesamt acht Personen, darunter fünf Minderjährige im Alter von einem bis 15 Jahren.

Der Fahrerin drohen bis zu drei Jahren Haft

Die Ursache des Unfalls sei bisher unklar und noch Gegenstand der Ermittlungen. Da die Insassen leicht verletzt wurden, stehe der Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung im Raum. Das könnte für die Fahrerin bis zu drei Jahre Haft bedeuten, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart.

Acht Menschen, darunter mehrere Kinder, in Pkw gequetscht: Auto überschlägt sich in Stuttgart-Möhringen Andreas Rosar

Insassen nur leicht verletzt

Sieben Insassen seien bei dem Unfall leicht verletzt und noch vor Ort medizinisch versorgt worden, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Die 27-jährige Fahrerin war von der Straße abgekommen, bevor sich das Auto überschlug. Laut Polizei waren die Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert. Trotz allem endete der Unfall glimpflich.