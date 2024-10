Die ersten Nacktwandertage finden derzeit in Rottweil statt. Organisiert wird die Veranstaltung von Dieter Albrecht. Mit der Haut die Elemente wahrzunehmen, sei ein tolles Gefühl, sagt er.



Bei Temperaturen um die 10 Grad macht sich die zehnköpfige Gruppe am Freitag auf den Weg. Nach eineinhalb Stunden und sechs Kilometern zurückgelegter Strecke kommen sie an einer Sauna an, um sich aufzuwärmen. Eines steht bereits jetzt fest: Nächstes Jahr wird es die zweiten Rottweiler Nacktwandertage geben.