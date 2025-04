per Mail teilen

Bei einem Streit in Bensheim ist eine 56-jährige Frau ums Leben gekommen. Tatverdächtig ist die 24-jährige Tochter der Getöteten, die inzwischen in Untersuchungshaft sitzt.

Nach einem Streit zwischen zwei Frauen in Bensheim (Kreis Bergstraße), bei dem eine 56-jährige Frau ums Leben gekommen ist, steht das vorläufige Obduktionsergebnis fest. Demnach ist die 56-Jährige an einer Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers gestorben. Das hat die Staatsanwaltschaft am Montag auf SWR-Anfrage mitgeteilt.

Nach Streit in Bensheim: Tochter in U-Haft

Die weiteren Laboruntersuchungen der Rechtsmedizin stehen noch aus. Tatverdächtig ist die 24-jährige Tochter der Getöteten, die noch am Tatort von den Beamten festgenommen werden konnte. Die 24-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt in Untersuchungshaft.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an

Die Ermittlungen zu einem möglichen Motiv dauern an. Die Polizei war am vergangenen Freitag wegen eines Streits in einem Wohnhaus im Bensheimer Stadtteil Auerbach gerufen worden.