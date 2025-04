Im Frühjahr sind viele wieder mit ihrem E-Bike unterwegs. Immer wieder kommt es dabei auch zu Unfällen. Um das zu verhindern, gibt es Pedelec-Kurse für Geübte und Anfänger.

In Friedrichshafen bieten die Verkehrswacht Bodenseekreis, die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) gemeinsam Kurse für E-Bike-Fahrer an. Im Mittelpunkt stehen dabei theoretische und praktische Übungen. Sie sollen helfen, das Risiko eines Unfalls zu verringern.

E-Bike: Geschwindigkeit wird oft unterschätzt

"Wir üben alltägliche Situationen, zum Beispiel das Überfahren eines Bordsteins oder wie man sich am besten verhält, wenn man mit dem Rad auf den Grünstreifen abkommt", sagt Karl-Heinz Koß von der Verkehrswacht Bodenseekreis. Er hält es für besonders wichtig, dass sich E-Bike-Fahrer bewusst sind, dass sie auf einem Fahrzeug mit Motor sitzen. "Das E-Bike hat natürlich ein anderes Fahrverhalten als ein herkömmliches Fahrrad, reagiert in manchen Situationen anders, ist schwerer und natürlich auch schneller", so Koß. Viele würden bei den ersten Fahrten die Geschwindigkeit unterschätzen.

Auch beim E-Bike-Fahren gilt: Übung macht den Meister. SWR Corinna Scheller

Geübt wird beim Pedelec-Kurs in Friedrichshafen zum Beispiel das Fahren im Slalom oder eine schnelle Bremsung vor einer Ampel. Außerdem gibt es einen Theorieteil. Das DRK erklärt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zudem, wie sie sich nach einem Sturz verhalten und kleine Wunden selbst versorgen können.

Mehr E-Bike-Unfälle in den vergangenen Jahren

"Die Zahl der Unfälle, an denen E-Bikes beteiligt sind, steigt. Das liegt aber auch daran, dass in den vergangenen Jahren einfach mehr Leute mit dem E-Bike unterwegs sind", sagt Karl-Heinz Koß. Er geht davon aus, dass die Dunkelziffer noch höher ist. "Viele Unfälle, bei denen die Radfahrer allein beteiligt sind, werden gar nicht erst bei der Polizei gemeldet und tauchen dann in den Statistiken nicht auf."

Was bedeutet Pedelec? Pedelec steht für "Pedal Electric Cycle". So heißen alle Fahrräder, bei denen der Motor beim Treten zugeschaltet wird. Die Motorunterstützung endet bei einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Dafür sind Pedelecs versicherungsfrei. Korrekterweise müsste man bei E-Bikes also von Pedelecs sprechen, der Begriff E-Bike - also elektrisches Fahrrad - ist in Deutschland allerdings geläufiger.

Der Kurs in Friedrichshafen richtet sich an alle, die mit dem E-Bike unterwegs sind. Ein Fokus liegt aber auf älteren Radfahrerinnen und Radfahrern. "Das sind zum Beispiel Menschen, die früher schon mit dem Fahrrad unterwegs waren und jetzt aufs Pedelec umsteigen. Wir zeigen ihnen, wo die Unterschiede sind", sagt Karl-Hein Koß.

Tatsächlich sind bei dem Kurs im April viele dabei, die viel mit dem Fahrrad oder dem E-Bikes unterwegs sind und ihr Wissen jetzt noch einmal auffrischen wollen. "Nach dem Winter fahre ich jetzt wieder mit dem Fahrrad, durch den Kurs werde ich sicherer. Das ist ein guter Einstieg in die Radsaison", sagt etwa Teilnehmerin Brigitte Hertkorn.

Weitere Pedelec-Kurse in Friedrichshafen

Anfang Juni und Ende Juli finden weitere Pedelec-Kurse von Verkehrswacht, Polizei und DRK in Friedrichshafen statt. Eine Anmeldung ist über die Homepage des Polizeipräsidium Ravensburg mögich.