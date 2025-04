Christen in Oberschwaben und am Bodensee feiern Palmsonntag

Mit Prozessionen und Gottesdiensten haben die Christen in Oberschwaben und am Bodensee den Palmsonntag gefeiert. Damit wurde auch die Karwoche eingeleitet, die mit dem Karfreitag ihren Höhepunkt findet.

Für gläubige Christen hat am Sonntag die Karwoche begonnen. Mit Prozessionen und Gottesdiensten feierten sie den Palmsonntag. Die Kartage erleben am Karfreitag ihren Höhepunkt.

Priester weihen bunt geschmückte Palmen

In Amtzell (Kreis Ravensburg) trafen sich die Gläubigen zunächst vor der Kirche St. Johannes und St. Mauritius. Viele hatten dazu traditionsgemäß mit bunten Eiern geschmückte Palmen mitgebracht. Auch viele Kinder waren mit ihren Eltern gekommen. Im munteren Gespräch mit den Kleinen erklärte Pfarrer Matthias Hammele, was die Palmen bedeuten und weshalb die Christen Palmsonntag feiern.

Pfarrer Matthias Hammele weiht die mitgebrachten Palmen. SWR Wolfgang Wanner

Am Ende weihte er die Palmen und segnete die Menschen, danach zogen die Gläubigen, darunter viele Kinder, in einer Prozession in die Kirche, um Gottesdienst zu feiern. Die Kinder trafen sich im Gemeindehaus zu einem Kindergottesdienst.

In Mettenberg gab es Palmbrezeln für die Kinder

Auch in Mettenberg (Kreis Biberach) kamen die Kirchenbesucher im Freien vor der St. Alban Kirche zusammen. Gottesdienst feierten sie in der Kirche, danach – so ist es der Brauch in Mettenberg – bekamen die Kinder eine süße Palmbrezel.

Auch in Mettenberg (Kreis Biberach) feiern Christen den Palmsonntag. SWR Johannes Riedel

Höhepunkt der Kartage ist der Karfreitag

Die Christen erinnern sich an Palmsonntag an den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Menschen begrüßten ihn mit Palmzweigen. Wenige Tage später aber wurde er gekreuzigt. Am Karfreitag, fünf Tage nach Palmsonntag, gedenken die Christen dann des Leidens und Sterbens von Jesus. An Ostern feiern die katholischen Christen dann die Auferstehung Jesu.