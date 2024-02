In Internetgerüchten und einem Bericht hieß es, ein Teil des Fernsehturms sei während der EM gesperrt. Nun stellte die Betriebsgesellschaft klar: Der Turm bleibt offen.

Der SWR Fernsehturm in Stuttgart bleibt während der Fußball-Europameisterschaft für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Das teilte die Betriebsgesellschaft SWR Media Services am Montag mit. Sie dementierte damit Behauptungen, wonach der Turm teilweise gesperrt werden solle.

Schweizer Nationalmannschaft trainiert in Stuttgart

Hintergrund ist: Die Schweizer Nationalmannschaft bezieht während der EM in Stuttgart-Degerloch ihr Quartier. Trainieren wird sie deshalb im Gazi-Stadion auf der Waldau. Da der Fernsehturm und die dazugehörigen Aussichtsplattform nur wenige Meter vom Stadion entfernt liegen, solle die Aussichtsplattform in Richtung Stadion gesperrt werden, hieß es in Gerüchten. Die Betriebsgesellschaft SWR Media Services stellte nun jedoch klar, das sei so nicht korrekt.

Das stimmt nicht. Der SWR Fernsehturm und das Restaurant auf der Plattform sind während der EM regulär die ganze Woche geöffnet.

Richtig sei jedoch, dass die Schweizer Nationalmannschaft um Diskretion während ihrer Trainingszeiten gebeten habe, teilte die Firma mit. "Aktuell wird gemeinsam mit dem Organisator ein Konzept entwickelt, um dem Wunsch nachkommen zu können", erklärte ein Sprecher von SWR Media Services. Dennoch blieben alle Plattformen und auch das Restaurant regulär geöffnet, kündigte er an. "Wir freuen uns auf viele Besucher, die auch für Public Viewing zum Fernsehturm kommen können."

Zeitungsbericht: "Der SWR tut so, als wisse er von nichts"

Am vergangenen Samstag berichtete eine Tageszeitung aus Stuttgart ebenfalls über das Thema und bezog sich auf Informationen des Stuttgarter Wirtschaftsausschusses. Demnach sollten zumindest Teile der Aussichtsplattform gesperrt werden. Unter anderem schrieb die Zeitung: "Der Hausherr Südwestrundfunk tut so, als ob er von nichts wüsste."

Auf eine Anfrage der Zeitung reagierte die SWR-Kommunikationsabteilung jedoch bereits am Tag vor der Veröffentlichung am vergangenen Freitag. Unter anderem schrieb der SWR in einer Mail: "Wir können Ihnen versichern, dass der SWR Fernsehturm und die Gastronomie 'Leonhardts im SWR Fernsehturm' während der UEFA EURO 2024 regulär Montag bis Sonntag von 10:00 bis 22:00 Uhr geöffnet sein werden."