Egal ob in der Kneipe, beim Public Viewing oder zu Hause: Für viele Fans gehört zum Fußball ein Bier dazu. Die Europameisterschaft dürfte auch den Umsatz in Baden-Württemberg ankurbeln.

Während der Fußball-Europameisterschaft hoffen die Brauereien in Baden-Württemberg auf einen höheren Bierkonsum. Ob beim Public Viewing, im Supermarkt oder im Stadion: "Bei guten Rahmenbedingungen dürfte die Nachfrage in allen Bereichen anziehen", sagte der Geschäftsführer des baden-württembergischen Brauerbunds, Hans-Walter Janitz, auf Anfrage. Genau ließe sich der erwartete Anstieg nicht beziffern. "Aber es wird ein Plus geben, davon bin ich überzeugt", betonte Janitz mit Blick auf das Großereignis, das vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland stattfindet.

Brauereien bereiten sich auf höhere Nachfrage vor

Der Präsident des Verbands Privater Brauereien, Martin Schimpf, äußerte sich hingegen eher zurückhaltend: "Die EM ist kein Garant für gigantische Bierverkäufe - nicht mehr. Für ihn gibt es auch einen eindeutigen Grund: "Corona hat sehr viel kaputtgemacht, wir können schwer einschätzen, wie die Menschen in diesem Jahr reagieren", so Schimpf. Von einem zweiten Sommermärchen wie 2006 und der damit verbundenen feuchtfröhlichen Feierlaune gehe der Verbandspräsident nicht aus. Dennoch hoffe er, dass die positive Grundstimmung ein paar Biere mehr über die Theke wandern lasse. "Sollte es doch zu einer deutlich höheren Nachfrage kommen, sind wir trotzdem darauf vorbereitet", sagte Schimpf.

Abwarten und Bier trinken.

Für Janitz ist das Wetter ein entscheidender Faktor: "Der beste Außendienstmitarbeiter einer Brauerei ist die Sonne", sagte er. Positive Impulse erwarte er auch durch angereiste Fans: "Die Gäste aus dem Ausland werden, da Stuttgart auch Spielstätte ist, unser Bundesland lange besuchen und dabei sicher das eine oder andere Bier von hier trinken." Was den Gesamtabsatz außerdem ankurbeln würde? "Wenn die deutsche Mannschaft weit kommt und idealerweise Europameister wird", so Janitz. Bis dahin gelte: "Abwarten und Bier trinken."

Brauereien vermarkten Bier mit besonderen Angeboten zur EM

In Baden-Württemberg gibt es laut Statistischem Bundesamt rund 200 Braustätten. Jede davon stellt Janitz zufolge im Durchschnitt 20 verschiedene Biersorten her. Viele Brauereien bieten extra zum Turnier demnach besondere Kombinationsangebote. "Also beispielsweise zum Sixpack ein Glas, zur Kiste ein kleines Überraschungspaket, speziell bedruckte Party-Fässer."

Die Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) warnt jedoch: Auch wenn Werbung suggeriere, dass Alkohol harmlos sei, gebe es keinen gesunden Alkoholkonsum. Zuletzt starben in Baden-Württemberg rund 1.500 Menschen an den Folgen von Alkoholkonsum - drei Viertel davon waren Männer.