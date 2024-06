Giuseppe La Mela organisiert in seiner Garage seit Jahrzehnten Public Viewings. Damit will er seine Leidenschaft für den Fußball teilen und Menschen zusammenbringen.

Am Freitag findet das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft statt. Die Stadien sind ausverkauft und auch privat bauen Fußballfans in ihren Gärten Leinwände auf oder laden in ihre Garagen zum gemeinsamen EM schauen ein. So auch Giuseppe La Mela aus Friedrichshafen. In seiner Garage landen regelmäßig Nachbarn und Fußball-Freunde aus aller Welt, sagt er.

La Melas Herz schlägt für zwei Nationalmannschaften

La Mela unterstützt sowohl die deutsche Fußballmannschaft, als auch die seiner Heimat Italien. Wenn eine Mannschaft aus der Europameisterschaft fliegt, kann er immer noch eine anfeuern, sagt er scherzhaft. Bei der Organisation seines Public Viewings unterstützen ihn die ganze Familie sowie Freunde und Nachbarn.

Angefangen hat alles bei der EM vor rund 30 Jahren - mit einem Fernseher im Garten. In der Zwischenzeit hätten sich bei dem gebürtigen Italiener bestimmt zehn Kisten mit Fahnen, Fanhüten und Tröten angesammelt, erzählt er. Und vor seiner Garage hat er einen Pavillon mit mehreren Bierbänken aufgebaut.

Public Viewing schweißt die Nachbarschaft zusammen

La Mela geht es aber nicht nur um den Fußball. Er genießt die Gemeinschaft und fühlt sich manchmal sogar ein bisschen als Integrationsmanager - denn Nachbarn und Fußballfans aus verschiedenen Ländern treffen sich bei ihm.

Die Nachbarn kommen sehr fröhlich her und unterhalten sich über Gott und die Welt. Es wird nicht nur Fußball geschaut, sondern sie reden darüber, wie es in ihren Ländern zugeht.

Die EM mache die Menschen offener und freundlicher, findet La Mela. Er freut sich schon auf die kommenden Spiele. Sein Public Viewing richtet sich vor allem an die Nachbarschaft. In der Region gibt es aber auch viele öffentliche Veranstaltungen.