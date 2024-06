EM-Fanbus aus dem Kreis Biberach tourt durch Deutschland

per Mail teilen

Sechs Fußballfans aus Ochsenhausen und Mittelbiberach starten mit einem selbst umgebauten Omnibus zu den Turnierstädten der EURO 2024. Sie wollen feiern, dass Fußball Menschen zusammenbringt.

Sie sind gestandene Familienväter, zwischen 51 und 61 Jahre alt und kleiden sich in Deutschland-Trikots, kurze Lederhosen und Fellclocks - sechs Fußballfans aus dem Kreis Biberach rollen mit ihrem "German EM Bus 2024" ab Mittwochabend in die Städte, in denen die EURO 2024 stattfindet. Vier Wochen wollen sie unterwegs sein, sagt Reinfried "Friedi" Hampp.

Bus in Deutschlandfarben und mit EM-Kennzeichen

Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen "BC-EM 2024" ist ein alter Linienbus, den sie in monatelanger Arbeit selbst um- und ausgebaut haben, mit Sitzen und Liegefläche für neun Personen, einer Küchenzeile mit Waschbecken und Kühlschrank, großem Fernseher und Stauraum. Außen ist der Bus beklebt mit Fußball-Motiven, den Farben der Deutschlandflagge und bekannten deutschen Bauwerken.

Über eine Leiter erreicht man das Cabrio-Oberdeck. Dort wollen die Fußballfans singend und fahnenschwenkend in den Straßen feiern. Ihr Motto: "Fußball bringt Menschen und Länder zusammen. Das wollen wir feiern."

Wenn die EM im eigenen Land stattfindet und man nicht an Karten herankommt, machen wir uns unseren eigenen 'EM-Spaß'.

Reinfried "Friedi" Hampp, Ferdinand "Ferdl" Kehrle, Hermann "Bomber" Hampp, Helmut "Helle" Salzer, Peter "Pipe" Laubheimer und Willi "Willi" Kollmer waren mit dem Bus bereits anlässlich der in Katar ausgetragenen WM 2022 in Deutschland unterwegs.

Natürlich hoffen sie, dass die deutsche Mannschaft weit vorn landet, sie freuen sich aber eigenen Angaben zufolge auch mit allen andern.