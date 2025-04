per Mail teilen

Ein Mann wurde in Argenbühl im Kreis Ravensburg festgenommen, weil er Polizisten mit Macheten bedroht haben soll. Zuvor sei er handgreiflich gegenüber seiner Familie geworden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine Spezialeinheit der Polizei in einem Teilort von Argenbühl einen 56-Jährigen festgenommen. Zuvor soll er handgreiflich gegenüber Familienangehörigen gewesen sein, so die Polizei.

Spezialeinheit der Polizei nimmt Mann fest

Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Ravensburg waren die Beamten alarmiert worden, weil der Mann handgreiflich gegenüber seiner Familie geworden war. Als die Polizei eintraf, soll sich der 56-Jährige mit zwei Macheten bewaffnet und sie gegen die Beamten gerichtet haben. Auch soll er brennende Gegenstände geworfen haben. Eine Spezialeinheit der Polizei konnte den alkoholisierten Mann am Samstagmorgen festnehmen.

Polizisten in Argenbühl bleiben unverletzt

Nach der Festnahme fand die Polizei noch weitere Waffen in der Wohnung des 56-Jährigen und beschlagnahmte sie. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht. Gegen den 56-Jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und Verdacht auf versuchte Brandstiftung ermittelt, so die Polizei.