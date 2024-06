Ungarische Nationalmannschaft landet am Bodensee-Airport

Vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft steigt das EM-Fieber in der Region. Am Montag landet die ungarische Nationalmannschaft am Flughafen Friedrichshafen und bezieht Quartier im Allgäu.

Am Montag Nachmittag soll die ungarische Fußball-Nationalmannschaft am Bodensee-Airport in Friedrichshafen landen. Mit dabei beim deutschen Gruppengegner sind Spieler wie Péter Gulácsi und Willi Orbán von RB Leipzig. Der Flughafen muss nach eigenen Angaben bestimmte Sicherheitsstandards von Behörden und UEFA erfüllen.

So müsse gewährleistet sein, dass der Teambus und die Begleitfahrzeuge der Polizei direkt ans Flugzeug fahren können, um die Mannschaft abzuholen. Bei der Ankunft gibt es am Airport einen kleinen Empfang, auch der Bürgermeister von Weiler-Simmerberg (Kreis Lindau) wird dabei sein. Dorthin reisen die Ungarn weiter und beziehen ihr EM-Quartier. Am Mittwoch wird es ein öffentliches Training in Weiler geben, alle 600 Karten dafür sind schon vergeben, so die Gemeinde auf SWR-Anfrage.

EURO 2024 beginnt am Wochenende

Ungarn ist in der Gruppenphase der Europameisterschaft in einer Gruppe mit Deutschland. In der Gruppe A sind außerdem noch Schottland und die Schweiz. Im ersten Spiel der Gruppe treffen am Freitag Deutschland und Schottland aufeinander, Ungarn und die Schweiz bestreiten ihr erstes Spiel am Samstag.